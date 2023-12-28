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台灣牙e通攻數位醫療 牙科病歷系統獲國際資安雙認證

經濟日報／ 記者孫嘉君／台北即時報導
牙科資訊平台dentall台灣牙e通宣布，旗下雲端病歷管理系統通過國際資安雙認證。台灣牙e通／提供
牙科資訊平台dentall台灣牙e通宣布，旗下雲端病歷管理系統通過國際資安雙認證。台灣牙e通／提供

牙科資訊平台系統商dentall台灣牙e通今（28）日宣布，旗下雲端病歷管理系統「dentallHiS」通過英國標準協會（BSI）稽核驗證，獲得ISO 27001:2022資訊安全管理系統、ISO 27701:2019隱私安全管理系統認證，成為全台第一間獲國際級資安雙認證的牙科病歷系統商，於25日由BSI協理簡慧伶代表頒證，執行長陳欽章偕同技術長汪庭宇以及技術副總傅懷磊共同領取實體證書，並宣誓將持續以嚴密資安防護措施，確保病歷隱私符合最高層級安全標準。

台灣牙e通表示，2022年衛福部公告新版電子病歷上雲法規，為加強雲端資安管理，今年發函至各大醫療系統服務商，明示未來皆需取得國際資安認證，另外更進一步宣告明年醫療系統全面上雲，數位醫療時代正式來臨。

而根據「iThome 2023 資安大調查」報告中指出，醫療業今年數位轉型平均預算達2,094萬元，比去年的1,573萬元成長了33%，在6大產業中名列第2，僅次於成長131.9%的高科技製造業；隨著數位轉型計畫持續拓展，政府也祭出配套措施，鼓勵醫療院所及資訊服務商，導入醫療資訊管理學會（HIMSS）制度，建立相關人員資安意識，全力打造資訊防護網。

台灣牙e通技術長暨資安管理委員會主委汪庭宇表示，在政策宣布後立即籌組資安團隊，為符合ISO 27701:2019及ISO 27001:2022資訊安全及隱私管理要求，迅速擬訂取證策略，包括部署尖端隱私資料遮蔽等技術控制，確保系統和程序符合相關規定，於四個月內取得雙項資安認證。

台灣牙e通技術副總暨資安團隊代表傅懷磊提到，dentallHiS得以通過嚴苛的認證稽核，關鍵在於系統自2018年即採用全雲端服務，在雲原生架構上進行產品開發，並同時運用多重數據訪問控制、系統加密、資訊監控等防護措施層層把關，防止任何形式的數據洩露或未授權存取。

dentall台灣牙e通自2016年創立，結合牙科教育、牙材採購及資訊系統，並致力將前端科技導入牙科專業領域，2018年開發台灣牙科領域第一套全雲端診所管理系統「dentallHiS」，今(2023)年結合ChatGPT大型語言模型，瞄準臨床牙科專業人士需求，打造結合牙科專業及AI技術的「dentall.ai」，協助牙醫師於醫病溝通及健保申報更加順利。

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