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11月逾六成市占！宏碁電競筆電連續25個季度蟬聯巴西冠軍寶座

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
宏碁（acer）。 圖／資料照片
宏碁（acer）。 圖／資料照片

根據GFK最新市調資料顯示顯示，宏碁（2353）電競筆電於2023年11月，以64%市占稱霸巴西市場，且連續25個季度蟬聯冠軍寶座；同時，累計至2023年前11個月，宏碁亦以過半市占（52%）穩坐當地龍頭，持續於電競大國巴西締造佳績，展現強大的電競品牌實力。

宏碁旗下Predator電競品牌具有多元的產品線，能滿足專業及休閒玩家的各式需求。於近日更推出Predator Triton Neo 16，以強大性能支援需繁重運算需求的遊戲大作及專業應用程式；16吋螢幕能支援高達3.2K的解析度、165 Hz螢幕刷新率，提供即時且不失真的色彩，讓玩家能盡情享受令人驚豔的遊戲場景及畫面設計。

電競筆電 宏碁 巴西

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