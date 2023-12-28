展望2024年 Seagate提四大科技與資料儲存趨勢觀察

全球資料儲存架構解決方案供應商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）今（28）日提出四大科技與資料儲存趨勢觀察，將推動2024年科技與資料儲存創新發展。

首先，資料儲存將是企業生成式AI成敗關鍵。而企業為了教導AI、機器學習、深度學習模型進步，將儲存更多營運資料；更多企業也將同時使用內部及外部資料訓練模型，以便從專屬資訊中獲益。

多數科技巨擘皆預計在2024年加速投資雲端容量，以支持AI計畫發展更成熟，由於企業力圖藉產能和效率鞏固競爭優勢，AI將帶動IT支出和資料儲存需求攀升。

趨勢二為硬碟密度將成為資料中心翻新的核心。Seagate指出，雲端資料中心裡，近九成資料都儲存於硬碟內，當資料中心基礎建設接近自然翻新周期，勢必面臨將低容量硬碟汰換為高容量硬碟的趨勢。資料中心目前以傳統垂直技術（PMR）為基礎，硬碟平均容量為16TB。

而創新熱輔助磁記錄技術（HAMR）能在單一硬碟內存放更多位元，資料中心營運單位在同樣空間內，若採用30TB的大容量硬碟，將可明顯節約耗能及空間，總擁有成本亦可大幅提升，包含CPU、RAM、樓板面積等。此外，儲存將會更耐用、更節能，進一步減少碳足跡，進而對全球電子廢棄物產生的5,360萬立方噸碳排放量有顯著影響。

趨勢三是快閃記憶體與硬碟技術將持續在資料中心中扮演關鍵角色。資料爆增後，大容量硬碟的需求隨之飆升，搭配快閃記憶體儲存，持續支援現代工作所需。

全球絕大多數的資料儲存在雲端，雲端儲存容量需求預估將不斷增加。而硬碟將是其中首要受惠產品，提升大容量儲存，且以每位元計算，成本只有全快閃記憶體方案的20％，不論在何種資料中心架構中，這項成本落差未來十年都不會完全消失。

趨勢四，資料儲存形塑未來三大應用，邊緣運算與物聯網、量子運算、基因資料與醫學，上述三大應用未來將會驅動資料儲存升級趨勢。

商品推薦