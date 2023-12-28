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和碩對昆山廠持股比將降至37.5% 並將由立訊主導

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

和碩（4938）今（28）日公告，決議旗下全資子公司昆山世碩為優化業務，擬透過現增方式，將註冊資本額增加人民幣21.08億元（約新台幣89.7億元），並全數供策略投資人立訊旗下立臻精密製造認購，和碩集團對世碩的持股比例將由100%降至37.5%，喪失控制力。

立臻2020年與緯創（3231）簽署收購協議，取得緯創江蘇廠、昆山廠，現在進一步獲得和碩昆山廠的實質控制力，法人認為，立訊集團在iPhone供應鏈持續擴大，是否對iPhone最大供應商鴻海（2317）造成影響，仍待觀察。

和碩指出，旗下轉投資子公司PEGATRON HOLDING LTD，透過其100%轉投資公司ASLINK PRECISION CO.,LTD，原先持有世碩公司100%股權，後續將於世碩現金增資案中放棄認購，因為這筆現增案，並未改變和碩集團現行的業務運作模式，評估對整體營運現況影響有限。

和碩強調，因應市場及產業環境快速變遷，為強化區域製造的生產效益，預計會透過此次的現金增資案與策略投資人建立的合資關係，讓整個集團能更有效地分配資源，取得區域平衡以增進競爭力，將股東價值最大化。

和碩 增資 立訊 iPhone

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