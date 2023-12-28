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和碩iPhone生產重鎮昆山世碩 辦理現金增資案引進立訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩iPhone製造重要子公司世碩電子(昆山)今（28）日宣布將辦理現金增資，引進陸廠立訊精密旗下的立臻精密認購，在此案完成後，和碩因世碩公司間接持股比例下降而喪失控制力。和碩董事長童子賢（本報系資料庫）
和碩iPhone製造重要子公司世碩電子(昆山)今（28）日宣布將辦理現金增資，引進陸廠立訊精密旗下的立臻精密認購，在此案完成後，和碩因世碩公司間接持股比例下降而喪失控制力。和碩董事長童子賢（本報系資料庫）

和碩（4938）iPhone製造重要子公司世碩電子(昆山)今（28）日宣布將辦理現金增資，引進陸廠立訊精密旗下的立臻精密認購，在此案完成後，和碩因世碩公司間接持股比例下降而喪失控制力。對此，和碩表示，主要是因應市場及產業環境快速變遷，為強化區域製造之生產效益，預計透過本現金增資案與策略投資人建立之合資關係。

和碩今日公告，代重要子公司世碩電子(昆山)有限公司公告董事會決議辦理現金增資供策略投資人立臻精密製造(昆山)有限公司認購。

世碩此案發行總金額及股數為人民幣21.09億元，約等同新台幣94.79億元，至於發行價格待現金增資認購相關細節確認後補充公告。和碩表示，本次增資目的為優化業務。

此外，和碩亦公告，世碩電子(昆山)有限公司公告全體董監事放棄認購現金增資金額達得認購金額二分之一以上，並洽特定人認購。

和碩100%轉投資子公司PEGATRON HOLDING LTD.透過其100%轉投資公司ASLINK PRECISION CO.,LTD.持有世碩公司100%股權。世碩公司為優化業務，擬進行現金增資增，全數供策略投資人立臻精密製造(昆山)認購，ASLINK公司放棄對世碩公司現金增資案之優先認購權，致本公司對世碩公司間接持股比例下降而喪失控制力。

對此，和碩表示，主要是因應市場及產業環境快速變遷，為強化區域製造之生產效益，預計透過本現金增資案與策略投資人建立之合資關係，使和碩集團能更有效分配資源，取得區域平衡以增進競爭力，將股東價值最大化。

此外，因該現增案並未改變本公司現行業務運作模式，評估對本公司整體營運現況影響有限。

增資 和碩 認購

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