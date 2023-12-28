和碩iPhone生產重鎮昆山世碩 辦理現金增資案引進立訊
和碩（4938）iPhone製造重要子公司世碩電子(昆山)今（28）日宣布將辦理現金增資，引進陸廠立訊精密旗下的立臻精密認購，在此案完成後，和碩因世碩公司間接持股比例下降而喪失控制力。對此，和碩表示，主要是因應市場及產業環境快速變遷，為強化區域製造之生產效益，預計透過本現金增資案與策略投資人建立之合資關係。
和碩今日公告，代重要子公司世碩電子(昆山)有限公司公告董事會決議辦理現金增資供策略投資人立臻精密製造(昆山)有限公司認購。
世碩此案發行總金額及股數為人民幣21.09億元，約等同新台幣94.79億元，至於發行價格待現金增資認購相關細節確認後補充公告。和碩表示，本次增資目的為優化業務。
此外，和碩亦公告，世碩電子(昆山)有限公司公告全體董監事放棄認購現金增資金額達得認購金額二分之一以上，並洽特定人認購。
和碩100%轉投資子公司PEGATRON HOLDING LTD.透過其100%轉投資公司ASLINK PRECISION CO.,LTD.持有世碩公司100%股權。世碩公司為優化業務，擬進行現金增資增，全數供策略投資人立臻精密製造(昆山)認購，ASLINK公司放棄對世碩公司現金增資案之優先認購權，致本公司對世碩公司間接持股比例下降而喪失控制力。
對此，和碩表示，主要是因應市場及產業環境快速變遷，為強化區域製造之生產效益，預計透過本現金增資案與策略投資人建立之合資關係，使和碩集團能更有效分配資源，取得區域平衡以增進競爭力，將股東價值最大化。
此外，因該現增案並未改變本公司現行業務運作模式，評估對本公司整體營運現況影響有限。
💡 追新聞》》在 Google News 按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE限免貼圖12款來了！毛孩動圖超Q 聖誕節、2024新年跨年祝賀必用
📢 買二手蘋果iPhone要注意什麼？達人曝12點「必檢查項目」避免被誆
📢 【奇妙】Windows「發光四格窗戶」桌布不是特效？拍攝方法曝光 竟是實景！
📢 手機充飽電不到2小時電量直墜34%快壞了？內行人曝全因它：還有這APP別用了
📢 【周報】取消Apple Music仍多收9個月費用！4招揪蝦皮假台灣賣家
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言