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晶心科與Vector合推車用RISC-V AUTOSAR軟體創新

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

晶心科（6533）今日宣布與汽車電子設備軟體開發專家Vector很高興地宣布開展合作，旨在利用RISC-V架構來推進汽車電子解決方案。此次合作結合了兩位產業領導廠商的專業知識，結合AndesCore安全強化型（SE）RISC-V處理器系列和Vector的MICROSAR Classic基礎軟體的整合式車用解決方案，從而加速創新和上市時間。

晶心科表示，該公司產品線中的N25F-SE是第一個全面符合ISO-26262 標準的RISC-V CPU 核心，透過提供豐富多樣的FuSa 處理器之產品規劃路線，在車用市場保持領先地位，其中包括支援DSP 的D25F-SE；精簡並安全的D23-SE、高性能 D45-SE 以及支援ADAS的60-SE系列。憑藉其最先進的RISC-V CPU架構，AndesCore™ 為車用處理器領域帶來靈活性和可擴展性，並提供卓越的性能、高能源效率和安全性，以滿足各種汽車應用的特定要求。

Vector是車用產業AUTOSAR軟體的領先供應商。作為特級合作夥伴（PP+）。晶心科指出，Vector 已在AUTOSAR這個著名的開發合作夥伴關係中，承擔長期及廣泛的指導任務，因此，Vector努力協助塑造AUTOSAR的戰略方向，以確保未來車用電子控制單元（ECU）開發標準的性能，例如軟體定義車輛（SDV）。

晶心科技市場部資深經理王庭昭表示，車用產業正處於積極整合快速成長的電子電氣和人工智慧技術的關鍵節點。 同時，RISC-V作為新興的運算架構，正成為從邊緣運算到雲端運算等各個領域的主流。我們共同努力推動創新並應對汽車應用的挑戰非常重要。晶心科與 Vector 的合作是朝這個方向邁出的重要一步，提供一個整合式解決方案，將促進車用產業向未來發展。

晶心科 軟體 處理器

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