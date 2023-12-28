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宏碁電競筆電巴西稱王 11月市占逾六成

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
最新市調顯示，宏碁電競筆電今年11月以64%市占稱霸巴西市場。圖為宏碁Predator Orion 3000(PO3-650)電競桌機。圖／宏碁提供
最新市調顯示，宏碁電競筆電今年11月以64%市占稱霸巴西市場。圖為宏碁Predator Orion 3000(PO3-650)電競桌機。圖／宏碁提供

最新市調資料顯示，宏碁電競筆電今年11月以64%市占稱霸巴西市場，且連續25個季度蟬聯冠軍寶座；累計至今年11月，宏碁亦以52%過半市占穩坐當地龍頭，持續於電競大國巴西締造佳績。

宏碁旗下Predator電競品牌具有多元產品線，近日更推出Predator Triton Neo 16，支援需繁重運算需求的遊戲大作及專業應用程式；16吋螢幕支援高達3.2K的解析度、165 Hz螢幕刷新率，提供即時且不失真的色彩，主打讓玩家能盡情享受令人驚豔的遊戲場景及畫面設計。

電競筆電 宏碁 巴西

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