快訊

震海案搖擺10年遭糾正 背景比監委想像更複雜

2張圖看少年犯罪處理流程 林智群曝少年最後可能去處

私刑正義？國三生遭割喉亡 女學生被肉搜怒嗆：我又沒錯是在「擊敗」什麼

晶心科、聯手軟體開發商Vector 共推RISC-V 車用發展

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
晶心科技總經理蘇泓萌。聯合報系資料照
晶心科技總經理蘇泓萌。聯合報系資料照

RISC-V矽智財（IP）供應商晶心科（6533）宣布，與汽車電子設備軟體開發商Vector開展合作，未來將持續以RISC-V架構來推進汽車電子解決方案。此次合作結合AndesCore安全強化型（SE）RISC-V處理器系列和Vector的MICROSAR Classic基礎軟體的整合式車用解決方案，從而加速創新和上市時間。

晶心科產品線中的N25F-SE是第一個全面符合ISO-26262 標準的RISC-V CPU 核心，透過提供豐富多樣的FuSa處理器之產品規劃路線，在車用市場保持領先地位。

Vector是車用產業AUTOSAR軟體的領先供應商，作為特級合作夥伴（PP+），Vector已在AUTOSAR這個著名的開發合作夥伴關係中，承擔長期及廣泛的指導任務，以確保未來車用電子控制單元（ECU）開發標準的性能，例如軟體定義車輛（SDV）。

晶心科市場部資深經理王庭昭表示，車用產業正處於積極整合快速成長的電子電氣和人工智慧技術的關鍵節點。 同時，RISC-V作為新興的運算架構，正成為從邊緣運算到雲端運算等各個領域的主流。我們共同努力推動創新並應對汽車應用的挑戰非常重要。

軟體 晶心科 汽車電子

延伸閱讀

華為自研晶片突破量產瓶頸？將裝到中階手機Nova 12

AI邊緣運算4大天王

台積電壓力來了 英特爾18A製程明年第1季開始投測試片

英特爾推新處理器 明年估逾230款AI PC採用

相關新聞

晶心科、聯手軟體開發商Vector 共推RISC-V 車用發展

RISC-V矽智財（IP）供應商晶心科（6533）宣布，與汽車電子設備軟體開發商Vector開展合作，未來將持續以RIS...

AI+醫療成趨勢！英業達葉國一：打造「富」國神山

英業達（2356）創辦人暨集團會長葉國一昨（27）日指出，過去想進行一次醫療檢驗，都須要耗費大量的時間及金錢，但健康不等...

AMOLED觸控急單到 敦泰出貨持續回溫

驅動IC廠敦泰（3545）持續受惠於手機拉貨需求持續回溫，AMOLED訂單動能跟著一同續強。法人預期，由於中國智慧手機品...

台積電美國廠必須轉彎！劉德音將退休 可能是為台美政治環境做準備？

台積電宣布董事長劉德音退休，被認為似在傳達一個重要的訊息，表達公司要改變美國廠投資策略的決心；此外，隨著第二代平行雙首長接班布局被打亂後，未來魏哲家交棒計畫如何進行，也成為大家最關注的焦點。

不愛讀書、跟外省老伯學模具…寫下「散熱股股王」奇蹟！如何讓AI巨頭少不了他？

「我……不喜歡讀書。」在這次與《今周刊》的訪談過程中，趙宗信先是這麼說自己；在2009年股票掛牌上市初期後，健策董事長趙宗信絕少接受媒體採訪。

比別人子公司的子公司還小！志聖從PCB轉型先進封裝 如何躍居台積優良供應商？

過去被認為是印刷電路板（PCB）、面板設備大廠的志聖，竟然獲得台積電優良供應商的殊榮，究竟它是何時開始轉型？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。