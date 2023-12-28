晶心科、聯手軟體開發商Vector 共推RISC-V 車用發展

RISC-V矽智財（IP）供應商晶心科（6533）宣布，與汽車電子設備軟體開發商Vector開展合作，未來將持續以RISC-V架構來推進汽車電子解決方案。此次合作結合AndesCore安全強化型（SE）RISC-V處理器系列和Vector的MICROSAR Classic基礎軟體的整合式車用解決方案，從而加速創新和上市時間。

晶心科產品線中的N25F-SE是第一個全面符合ISO-26262 標準的RISC-V CPU 核心，透過提供豐富多樣的FuSa處理器之產品規劃路線，在車用市場保持領先地位。

Vector是車用產業AUTOSAR軟體的領先供應商，作為特級合作夥伴（PP+），Vector已在AUTOSAR這個著名的開發合作夥伴關係中，承擔長期及廣泛的指導任務，以確保未來車用電子控制單元（ECU）開發標準的性能，例如軟體定義車輛（SDV）。

晶心科市場部資深經理王庭昭表示，車用產業正處於積極整合快速成長的電子電氣和人工智慧技術的關鍵節點。 同時，RISC-V作為新興的運算架構，正成為從邊緣運算到雲端運算等各個領域的主流。我們共同努力推動創新並應對汽車應用的挑戰非常重要。

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