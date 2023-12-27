麗臺股東臨時會 引進大訊與肯微 將拓展機殼等新產品線
麗臺（2465）今（27）日舉行股東臨時會，補選兩名董事，該公司之前私募引進大訊科技、肯微科技分別拿下一席董事，針對業績展望，董事長盧崑山表示，大訊及肯微，主力產品是在機殼與電源供應器，麗臺將銷售他們的產品，並成立專責事業部，未來先鎖定拓展亞太市場，增添未來業績成長力道。
麗臺之前公告2,500萬股私募資金到位，應募人為大訊科技與肯微科技。大訊與肯微與美超微（SuperMicro）關係匪淺，大訊董事長梁見發、肯微董事長梁見達，是美超微董事長梁見後胞弟，美超微於1993年在矽谷創立後，為協助哥哥事業，大訊於1997年成立，肯微則在2004年成立，走向集團化經營。
盧崑山表示，麗臺可以銷售大訊及肯微的產品售，包括電源供應器、機殼與冷卻系統等，這方面的市場很大，可望為2024年增添成長力道。
他說，為了整合公司資源，將成立新事業部拓展電源供應器、機殼等新的產品線．新事業部將在一個季度成立，初期鎖定亞太市場。不過，新事業部效益，要三到六個月才會比較明顯。
他指出，目前已經與大訊及肯微洽談產品合作方向，未來包括機殼、散熱、伺服器、工作站等產品都會是銷售重點。
麗臺今年11月營收7.1億元，月增69.2%，年增101.2%，為14個月新高；今年前11個月營收36.84億元，年減23.4%。麗臺先前因遭列注意股，公布自結11月獲利700萬元，較去年同期大幅成長1.67倍，11月每股純益0.08元，轉虧為盈。目前該公司訂單仍然充沛，12月業績可望維持高檔，盧崑山希望能夠持續獲利。
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