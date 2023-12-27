快訊

「台台併」後台灣之星用戶申請1功能又被拒！台灣大店員曝「要換約」惹眾怒

免賠！屁孩玩火燒掉中原店3億 家樂福總座：不對肇事者求償

2台人大戰3美國人！酒醉打翻碗盤 北市知名清粥小菜店內爆衝突

麗臺股東臨時會 引進大訊與肯微 將拓展機殼等新產品線

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
麗臺董事長盧崑山。記者蕭君暉／攝影
麗臺董事長盧崑山。記者蕭君暉／攝影

麗臺（2465）今（27）日舉行股東臨時會，補選兩名董事，該公司之前私募引進大訊科技、肯微科技分別拿下一席董事，針對業績展望，董事長盧崑山表示，大訊及肯微，主力產品是在機殼與電源供應器，麗臺將銷售他們的產品，並成立專責事業部，未來先鎖定拓展亞太市場，增添未來業績成長力道。

麗臺之前公告2,500萬股私募資金到位，應募人為大訊科技與肯微科技。大訊與肯微與美超微（SuperMicro）關係匪淺，大訊董事長梁見發、肯微董事長梁見達，是美超微董事長梁見後胞弟，美超微於1993年在矽谷創立後，為協助哥哥事業，大訊於1997年成立，肯微則在2004年成立，走向集團化經營。

盧崑山表示，麗臺可以銷售大訊及肯微的產品售，包括電源供應器、機殼與冷卻系統等，這方面的市場很大，可望為2024年增添成長力道。

他說，為了整合公司資源，將成立新事業部拓展電源供應器、機殼等新的產品線．新事業部將在一個季度成立，初期鎖定亞太市場。不過，新事業部效益，要三到六個月才會比較明顯。

他指出，目前已經與大訊及肯微洽談產品合作方向，未來包括機殼、散熱、伺服器、工作站等產品都會是銷售重點。

麗臺今年11月營收7.1億元，月增69.2%，年增101.2%，為14個月新高；今年前11個月營收36.84億元，年減23.4%。麗臺先前因遭列注意股，公布自結11月獲利700萬元，較去年同期大幅成長1.67倍，11月每股純益0.08元，轉虧為盈。目前該公司訂單仍然充沛，12月業績可望維持高檔，盧崑山希望能夠持續獲利。

2024 機殼 超微

延伸閱讀

萬潤打入台積鏈 訂單看增

全民權證／南俊國際 挑長天期

祥碩明年營運有望再攀升 盤中股價衝逾一年半新高　

超微MI300問世 供應鏈表態

相關新聞

影／護國神山爭奪戰 陳其邁：感謝台積電看見高雄 將先進製程留在高雄

台積電2奈米先進製程將在高雄設廠，高雄市長陳其邁今說，機會是留給準備好的人，高雄會跟台積電合作，解決水電、土地及周遭生活...

研調：12月電視面板陷價格保衛戰 主流尺寸續跌

研調機構群智諮詢調查，12月底全球電視面板供應鏈上下游廠商均展開獲利保衛戰，彼此在價格的妥協顯得困難，12月在需求持續疲...

麗臺股東臨時會 引進大訊與肯微 將拓展機殼等新產品線

麗臺（2465）今（27）日舉行股東臨時會，補選兩名董事，該公司之前私募引進大訊科技、肯微科技分別拿下一席董事，針對業績...

蘋果Vision Pro傳明年出貨50萬台 宏達電股價沾光

蘋果首款MR（混合實境）裝置Vision Pro傳出將於2024年1月初開始出貨，估全年出貨量50萬台，市場期待元宇宙商...

台積電首獲特斯拉3奈米訂單 合作關係持續推進

台積電（2330）拿下特斯拉訂單再下一城，除了先前的4／5奈米製程的新世代全自動輔助駕駛（FSD）晶片大單之外，本次再度...

獨／面板雙虎友達300億聯貸下月中底定 爆800億超認潮

春江水暖鴨先知？聯貸圈又再度出現爆炸性超額認購。據金融圈人士透露，面板雙虎之一的友達，最近300億聯貸竟然出現800億的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。