獨／面板雙虎友達300億聯貸下月中底定 爆800億超認潮

春江水暖鴨先知？聯貸圈又再度出現爆炸性超額認購。據金融圈人士透露，面板雙虎之一的友達，最近300億聯貸竟然出現800億的超額認購潮，對金融圈資金市場出現兩個指標意義，其一，業界看好明年面板廠的景氣，其二，銀行的資金錢滿為患必須去化。

這件下半年規模最大的爆炸性超額認購大型案件，主角正是面板雙虎之一的友達，業界人士指出，各大行爭取參與友達聯貸結果，使得300億居然出現800億的認購潮，全案預計將在一月中旬之前結案。

對於目前市場資金氾濫情況，一家大型行庫主管指出，由於明年整個投資市場隨著美國的降息，以及經濟趨緩的不確定性，投資風險可能比今年更高，因此在投資面會較為保守，相對也會有更多的資金因此會回流放款市場，多家銀行也紛紛尋找好的授信案先提前卡位。

主掌聯貸業務的主管透露，這件聯貸案由台銀跟一銀出任管理，借款期間五年，利率則以Tibor為基礎利率，加碼86點至92點，總利率水準大約在2.5%左右，由於全案裡面在資本支出的部分有包括友達身為RE100成員，必須要採購綠電的承諾，因此這一方面的購電支出將給予優惠利率，以加碼86點來計息。

除了上述的兩大因素，使得友達這件聯貸案出現了罕見的超人氣認購潮之外，銀行主管指出，友達這次的聯貸案是採取十足擔保，由中科跟南科的廠房還有機器設備作為擔保品，擔保的價值跟聯貸金額相當，也是金融業者爭先恐後報名該聯貸案重要原因。

銀行業者分析，2024年金管會將更嚴格要求銀行業者在所謂範疇三的投融資關於淨零碳排的執行，而友達的條件就是最好的投融資標的，因為友達光電不但是全球光電解決方案領導廠商，為因應國際趨勢連結永續發展目標（SDGs），友達2022年更正式成為全球再生能源倡議組織RE100的會員，且是全球顯示器製造業中首家承諾於2050年全面使用再生能源的企業，此外，友達已連續13年入選道瓊世界永續發展指數的組成企業，銀行業者表示不只是友達，未來有類似於這些條件的企業，在融資市場上面將會更加的吃香。

商品推薦