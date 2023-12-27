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台積電首獲特斯拉3奈米訂單 合作關係持續推進

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
特斯拉將首度跨入台積電3奈米製程世代。路透
特斯拉將首度跨入台積電3奈米製程世代。路透

台積電（2330）拿下特斯拉訂單再下一城，除了先前的4／5奈米製程的新世代全自動輔助駕駛（FSD）晶片大單之外，本次再度拿下3奈米製程訂單，這也是特斯拉將首度跨入台積電3奈米製程世代，雖然這並非台積電首次奪下特斯拉委外晶片訂單，但這代表特斯拉與台積電的合作正持續推進。

台積電明年3奈米製程客戶傳出再添一家，業界傳出，特斯拉將會採用台積電3奈米製程，且是首度跨入台積電3奈米製程，預期將會使用台積電N3P製程。

不過，這並非特斯拉首度台積電3奈米製程，先前就已經使用台積電4／5奈米製程，並應用在新世代全自動輔助駕駛（FSD），預期特斯拉有機會採用台積電先進封裝。

據了解，特斯拉先前就一直保持台積電、三星等兩家晶圓代工廠同時投片的雙晶圓代工策略，因此未來不排除未來特斯拉有再度採用三星晶圓代工的可能性。

台積電 特斯拉 奈米

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