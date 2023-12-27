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影／台積電確定落腳台中 盧秀燕：最先進製程盼2奈米以下

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台積電二奈米以下先進製程於中科二期設廠。台中市長盧秀燕今證實，「台積電會將最先進製程放在台中，如果我沒有聽錯，有可能是兩奈米以下」，一切正確訊息以台積電宣布為主。記者林佩均／攝影
台積電二奈米以下先進製程於中科二期設廠。台中市長盧秀燕今證實，「台積電會將最先進製程放在台中，如果我沒有聽錯，有可能是兩奈米以下」，一切正確訊息以台積電宣布為主。記者林佩均／攝影

攸關台積電2奈米以下先進製程布局的中科台中園區擴建二期都市計畫變更案，內政部都市計畫委員會昨天決議通過。台中市長盧秀燕今證實，「台積電會將最先進製程放在台中，如果我沒有聽錯，有可能是2奈米以下」，一切正確訊息以台積電宣布為主。

中科二期擴建，台積電落腳台中？盧秀燕今早出席活動後表示，「幾乎可以說是99%確定」，因台中環境、條件佳，有土地可使用，台積電一期台中有許多廠房，中科二期雖屬私人土地，台中市政府協助相關都市計畫與審查，昨天中央通過，地方、中央合作讓台積電二期落腳台中，對相關晶片產業發產有重要發展，對於促進經濟與就業有幫忙。

外界關注台積電要做甚麼樣的奈米晶片？盧秀燕說，台積電在台中設二期幾乎可以確定，台積電高層與市府團隊多次磋商，就她了解，「會將最先進製程放在台中，如果我沒有聽錯，有可能是2奈米以下」，一切正確訊息還是以台積電宣布為主。

台積電 奈米 都市計畫

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