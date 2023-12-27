聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台積電確定落腳台中 盧秀燕：最先進製程盼2奈米以下
攸關台積電2奈米以下先進製程布局的中科台中園區擴建二期都市計畫變更案，內政部都市計畫委員會昨天決議通過。台中市長盧秀燕今證實，「台積電會將最先進製程放在台中，如果我沒有聽錯，有可能是2奈米以下」，一切正確訊息以台積電宣布為主。
中科二期擴建，台積電落腳台中？盧秀燕今早出席活動後表示，「幾乎可以說是99%確定」，因台中環境、條件佳，有土地可使用，台積電一期台中有許多廠房，中科二期雖屬私人土地，台中市政府協助相關都市計畫與審查，昨天中央通過，地方、中央合作讓台積電二期落腳台中，對相關晶片產業發產有重要發展，對於促進經濟與就業有幫忙。
外界關注台積電要做甚麼樣的奈米晶片？盧秀燕說，台積電在台中設二期幾乎可以確定，台積電高層與市府團隊多次磋商，就她了解，「會將最先進製程放在台中，如果我沒有聽錯，有可能是2奈米以下」，一切正確訊息還是以台積電宣布為主。
📌 數位夯什麼？快來看看
💡 追新聞》》在 Google News 按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE限免貼圖12款來了！毛孩動圖超Q 聖誕節、2024新年跨年祝賀必用
📢 買二手蘋果iPhone要注意什麼？達人曝12點「必檢查項目」避免被誆
📢 【奇妙】Windows「發光四格窗戶」桌布不是特效？拍攝方法曝光 竟是實景！
📢 手機充飽電不到2小時電量直墜34%快壞了？內行人曝全因它：還有這APP別用了
📢 【周報】取消Apple Music仍多收9個月費用！4招揪蝦皮假台灣賣家
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言