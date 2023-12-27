快訊

侯友宜遭綠猛攻 妻任美鈴公開信：2026年6月約滿 凱旋苑改為社宅

李善均留遺書離家 演員妻急忙報警…崩潰等來冰冷遺體

遭割喉國三生不治 少年涉重罪…新北檢：未來不排除朝殺人偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衝刺先進製程有功？台積電研發組織12月加發特別貢獻獎金

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電研發組織傳出12月加發特別貢獻獎金，慰勞研發人員辛勞。路透社
台積電研發組織傳出12月加發特別貢獻獎金，慰勞研發人員辛勞。路透社

台積電（2330）研發組織傳出12月加發特別貢獻獎金，慰勞研發人員辛勞，相關訊息讓外界認為研發部門協助台積電3奈米順利放量以及後續2奈米開發有顯著進展與貢獻，不過個別員工可領得獎金不一，外傳6000元至5萬、10萬元不等也並非人人有獎。

對於上述相關訊息，台積電昨（26）日回應則提到，台積公司一直以來皆秉持「同仁是公司最重要的資產」之理念照顧員工，致力於給予員工一個在同業平均水準以上的薪酬與福利，在兼顧外部競爭、內部公平及合法性的前提下，提供多元並具競爭力的薪酬制度，並秉持與員工利潤共享的理念，吸引、留任、發展、激勵員工。

台積電近年研發投資穩定成長，公司統計2022年研發支出為新台幣1,622億元(54.7億美元)，相較於前一年成長30.1%，2022年研發總支出佔當年度營收之7.2%。

截至2023年6月30日，台積電統計，公司研發組織的員工數量約8,700人，其中1,890位擁有博士(PhD)學位。

台積電於今年7月28日在新竹科學園區舉辦全球研發中心啟用典禮，慶祝推動新世代半導體技術創新所打造的嶄新研發基地。該中心位於竹科寶山，比鄰台積公司晶圓十二廠第八期，先前7月進駐員工數約2,200人，並預計進駐員工總數超過7,000人。

台積電 竹科 奈米

延伸閱讀

台積電中科用地審查過關 可能優先蓋1.4奈米廠

台積電宣布不考慮龍潭三期 六縣市爭取先進製程進駐

蔡力行：聯發科明年會更好 透露3奈米在台積電生產

三星德州廠傳延至後年量產 凸顯非美系半導體廠在美生產難度高

相關新聞

影／台積電確定落腳台中 盧秀燕：最先進製程盼2奈米以下

攸關台積電二奈米以下先進製程布局的中科台中園區擴建二期都市計畫變更案，內政部都市計畫委員會昨天決議通過。台中市長盧秀燕今...

拜登政府未否決ITC裁決 Apple Watch進口禁令生效

美國拜登政府在12月26日未否決國際貿易委員會（ITC）10月所提出、建議禁止進口並銷售侵犯醫療技術公司Masimo專利...

獨／面板雙虎友達300億聯貸下月中底定 爆800億超認潮

春江水暖鴨先知？聯貸圈又再度出現爆炸性超額認購。據金融圈人士透露，面板雙虎之一的友達，最近300億聯貸竟然出現800億的...

台積電首獲特斯拉3奈米訂單 合作關係持續推進

台積電（2330）拿下特斯拉訂單再下一城，除了先前的4／5奈米製程的新世代全自動輔助駕駛（FSD）晶片大單之外，本次再度...

衝刺先進製程有功？台積電研發組織12月加發特別貢獻獎金

台積電（2330）研發組織傳出12月加發特別貢獻獎金，慰勞研發人員辛勞，相關訊息讓外界認為研發部門協助台積電3奈米順利放...

台股早盤漲逾60點突破17800點 續創今年新高

美股主要指數26日收高，道瓊工業指數上漲159.36點，那斯達克指數揚升81.6點。台股今天同步走高，早盤指數上漲64點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。