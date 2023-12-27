衝刺先進製程有功？台積電研發組織12月加發特別貢獻獎金
台積電（2330）研發組織傳出12月加發特別貢獻獎金，慰勞研發人員辛勞，相關訊息讓外界認為研發部門協助台積電3奈米順利放量以及後續2奈米開發有顯著進展與貢獻，不過個別員工可領得獎金不一，外傳6000元至5萬、10萬元不等也並非人人有獎。
對於上述相關訊息，台積電昨（26）日回應則提到，台積公司一直以來皆秉持「同仁是公司最重要的資產」之理念照顧員工，致力於給予員工一個在同業平均水準以上的薪酬與福利，在兼顧外部競爭、內部公平及合法性的前提下，提供多元並具競爭力的薪酬制度，並秉持與員工利潤共享的理念，吸引、留任、發展、激勵員工。
台積電近年研發投資穩定成長，公司統計2022年研發支出為新台幣1,622億元(54.7億美元)，相較於前一年成長30.1%，2022年研發總支出佔當年度營收之7.2%。
截至2023年6月30日，台積電統計，公司研發組織的員工數量約8,700人，其中1,890位擁有博士(PhD)學位。
台積電於今年7月28日在新竹科學園區舉辦全球研發中心啟用典禮，慶祝推動新世代半導體技術創新所打造的嶄新研發基地。該中心位於竹科寶山，比鄰台積公司晶圓十二廠第八期，先前7月進駐員工數約2,200人，並預計進駐員工總數超過7,000人。
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