新一波投資行情 瞄準全球基礎建設主題基金

2023年接近尾聲，在歲末年終之際投資人開始檢視這一年投資報酬，並展望明年。富蘭克林華美投信認為，第一季全球資金行情將重新啟動，對於不確定性仍在的2024年，聚焦穩健的資產配置為首要目標，而明年不僅台灣、美國甚至連印度都有總統大選，政策端出牛肉，投資人切勿錯過新一波投資行情，應瞄準全球基礎建設主題基金，持續中長線布局。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君表示，上週四聯準會公布了利率決策會議結果，除偏向鴿派解讀外，也暗示了明年2024年可能有機會調降利率，而市場仍充斥些許不確定性，變數如:以哈、俄烏戰爭，中國經濟成長放緩、消費需求縮減等，但如何在這樣的環境中持續投資，基建就是目前的最佳解決方案。

就政策面來看，陳美君分析，疫情再加上俄烏戰爭，中美關係越來越惡化，以前中國是世界工廠，現在為了保障供應鏈安全，歐美大廠需要second source(第二備援)，紛前往越南、印度、東南亞等地國家設廠，但這些地方常出現跳電、或交通運輸沒效率的問題，這些國家政府如果想要分享世界工廠這塊蛋糕，就必須提升完善本國的基礎建設，以增加效能。

陳美君也進一步強調，「基礎建設」搶得先機的特性，兵馬未動糧草先行，沒有完善的基礎設施，沒辦法招商引資、發展經濟；所以看到世界各國都在積極強化基礎建設的硬實力，發達國家需要因應製造業回流，開發中國家則是需要分享世界工廠的蛋糕(先分一杯羹)，都將更加速積極完成國內基礎建設，打造適合招商的環境。

另外，陳美君表示，疫情以來，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，已經產生了很大的變化；人們減少去電影院、更喜歡在家看Netflix(網飛)，習慣了線上演唱會、線上球賽、甚至遠距醫療更為普及等，這些都需要大量資料(data)數位傳輸量，使網路用量更流暢且更廣泛覆蓋的通信系統，故5G建設變得致關重要，這就是「新基礎建設」概念。

而今年AI迅速發展，現在人們可與AI文字對話，接下來可以文生圖、文生影片，很快的未來將出現全自動駕駛、機器人自動化製造甚至走入商場、家庭；這都必須建構在完善的新基建環境，這些新基建就如同新時代的電力公司和高速公路，成為民眾每天都必需使用的民生必需品，也將重新定義基礎建設的「創新升級之路」。

在2024年的開始，富蘭克林華美投信建議，投資人可利用較穩定現金流的「新基礎建設」投資概念，用以增加投資組合的穩定度，而基建收益進可攻、退可守，積極的投資人可搭配AI新科技類主題基金，而穩健的投資人則也可以彈性搭配非投資等級債或投資等級債券基金商品，互為平衡配置，以建構全新的2024創新投資策略，持續提升投組勝率。

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