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三星美廠延至後年量產

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

南韓媒體報導，三星電子已將美國德州泰勒市晶圓廠的量產日程，從二○二四年延後到二○二五年，形同跟進台積電延後美國晶圓廠量產時程的腳步，再度打擊致力強化美國本地半導體製造的拜登政府。

BusinessKorea指出，三星延後量產時程據傳與美國政府核發補貼緩慢，以及多種許可申請難關有關。

美國 半導體 台積電

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