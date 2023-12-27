中科二期擴建過關 房價率先漲

攸關台積電擴廠的中科「台中園區擴建二期」案，昨天上午經內政部都市計畫委員會審查，決議通過都市計畫變更。房市專家認為，中科二期案不像是「落跑」的龍潭案，台積電不僅護國也護房，讓當地房市信心大振。市調指出，近期區域房價最高已來到七字頭，率先反映。

內政部國土管理署表示，內政部都委會昨審議通過後，充實我國半導體產業先進製程廠房用地需求，中科園區持續與新竹園區、南科園區共同成為護國神山產業鏈進駐首選，有效鞏固西部半導體產業走廊。

台積電中科擴廠將引進最先進製程，預計帶進四千五百個就業機會，投資額更上看一兆元，為區域房市帶來大利多，不少建商也早已卡位推案。住商機構中區協理賴萬指出，近年中科表現強勁，台積電擴廠之處更是房價上漲的指標之一；從園區規畫來看，若以先進製程為主，意味著區域將有高素質人力流入，租、買方增加，對房市是正面幫助。

馨傳不動產智庫執行長何世昌說，中科案不像是龍潭案，因為中央與地方都支持，基本上沒什麼變數，當地房市當然是信心大振，周邊區域房價站穩三字頭應沒問題，台積電不僅是護國神山，也是護房神山。

昨天會議審議過程中，中科管理局針對擴建用地選址的遴選、淨零碳排作為、交通系統規畫、防災規畫、隔離綠帶或設施規畫等事項一一提出詳細說明，經委員會決議通過。

台中市都發局表示，中科擴建二期都市計畫變更案，後續將由中科管理局提供都市計畫書圖後，由都發局報請內政部核定，並發布實施公告及都市計畫樁位公告等相關作業；待都市計畫樁位完成公告後，再由中科管理局依據土地徵收條例取得園區用地，並依都市計畫、環評、水保等相關審定的計畫內容辦理園區開發。

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