聯發科蔡力行：3奈米製程產品就在台積電生產

聯發科（2454）執行長蔡力行今（26）日談及與晶圓代工廠的合作時強調，其3奈米先進製程案件就是在台積電（2330）生產，雙方合作密切，至於與英特爾的合作則是在16奈米製程方面。而除了摩爾定律進程之外，先進封裝也重要，後者的重要性已比之前增加。

另外，談到人才議題，蔡力行說，形容聯發科是IC設計公司，其實不是非常精確，應該說是產品公司或是系統技術公司，即使並沒有自己的製造端。聯發科所處產業要進行國際化會比較容易，沒有那麼多資本支出，最大支出就是人才。但該公司沒辦法控制科學、科技、工程與數學（STEM）的人才數，因此要利用全球人才，否則一定打不贏。

對於追求全球化，蔡明介也認為，首先著重心態，最高管理階層是否想成為技術領先者，而不是追隨者。第二是人才是否足夠，這不只是指研發人才，要成為世界級公司，包括品牌行銷、業務等人員造就的價值，可能與技術端不相上下。第三就是人才找來之後，是否能同心協力，往共同的目標前進。

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