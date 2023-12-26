聯發科蔡力行：未來每個公司不用AI就會落後
聯發科（2454）執行長蔡力行今（26）日表示，未來每個公司不用AI來改善內部營運生產力就會落後，沒有任何公司可以置身事外不用到AI，在聯發科就是由董事長蔡明介親自督導內部的AI使用效率。
蔡力行今日獲頒潘文淵獎，在頒獎典禮中，與台灣半導體產業協會執行長吳志毅、工研院電光所所長張世杰，以「AI 技術迅速崛起，半導體業如何靈活應變」為主題進行對談。
蔡力行指出，AI其實已經發展很多年，他不是AI技術專家，主要是觀察AI對於半導體產業的影響，應當可以分為兩個層面，包括企業面與消費者面。而AI除了雲端應用，另外還有邊緣AI應用，雲端建設所費不貲，要跟終端有好的結合，終端的運算力已經可以運行部分AI功能，尤其是生成式AI。
在生成式AI發展後，蔡力行說，消費者端可能會有很多新應用，生成式AI可讓人們發揮更多創造力，包括企業面與消費者面都可以有很多應用，而背後都要倚賴半導體。
蔡力行也認為，每個企業性質不同，會決定如何利用AI，以聯發科為例，就利用AI讓設計過程大幅降低使用伺服器時間，這是很好的投資。相信以後有點規模的企業，都會建立企業內生成式AI模型，以增加生產力。
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