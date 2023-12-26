良得電法說會／衝刺低軌衛星與AI伺服器 獲利將大幅提升

線材廠良得電（2462）今（26）日舉行法說會，該公司發言人江文裕表示，人工智慧（AI）、電動車、雲端伺服器、高端消費電子與工業電腦，將是推升2024年業績成長主力產品，並攜手緯創等大廠攻入AI伺服器，預期明年業績可望成長兩位數，獲利成長幅度優於業績成長。

良得電2023年前三季DC線占營收比重38%，AC線占62%。2023年前三季，外銷占比55%，內銷占45%。2023年前三季產品類別，訊號連接線占39%、電動車占7%、電腦電源占27%、家電的電器電源占25%。

良得電預估，2023年第4季產品類別，訊號線占41%、電動車占10%、家電占24%、電腦占25%。至於毛利率方面，將維持在18%到20%。

江文裕表示，過去在家電產品過分倚賴中國大陸市場，去年以來已陸續獲得毛利較高的土耳其、歐洲客戶訂單，儲能業務則繼續與比亞迪合作。至於AI伺服器，2024年首季將出貨緯創兩款線材，也正在與國際品牌大廠接洽訂單。

高端消費電子產品部分，則受惠於亞馬遜，亞馬遜已經認證良得電是一級供應商，可支應該客戶全部產品的用線需求，亞馬遜同時也是主要的低軌衛星客戶，亞馬遜預估2024年完成發射300顆低軌衛星，使得良得的地面接收線材將穩定出貨，明年第2季則將成為Space X第2供應商。

電動車方面，良得電取得BMW、雷諾、富豪與日產等訂單，已量產1.0車充線，2.0車充線2023年第4季起出貨量逐月增加，也針對3.0轉接頭提出新設計案。此外，還正在接洽國際大廠的貨卡線材訂單；其他如送餐機器人、農具機、E-Bike、雷擊保護器、鋤草機、電池充電器等用線，都將是2024年的利基型產品。

針對越南新廠的產能規劃，他說，AC電源線每月500萬條，DC線組每月450萬條。其中，第一階段：AC線每月100萬條，DC電源組每月150萬條；第二階段：AC線每月400萬條，DC電源組每月300萬條。越南廠房2023年第4季落成，2024年第1季開始量產DC線。