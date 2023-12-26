影／台積電高雄設廠 陳其邁：1廠如期如質、2廠已發雜項執照

有網友在社群批踢踢（PTT） 拍照分享台積電高雄設廠情形，惹來酸民質疑「AI繪圖的？別信」。高雄市長陳其邁今天在市政會議前聯訪表示，台積電第1座廠正按照工程進度，如期如質施工；第2座廠的雜項執照，已在12月中發給台積電。

台積電高雄設廠一直是地方關切的議題，有網友爬上半屏山向下拍台積電高雄廠設廠進度，也有網友好奇是真是假？

高雄市經發局指出，台積電高雄廠位於楠梓產業園區，也就是過去台灣中油高雄煉油廠所在，台積電將導入先進製程，預計興建兩座新廠，計畫2025年量產，市府全力協助建廠。

陳其邁表示，台積電第1座廠正按照工程進度，如期如質施工；第2座廠的雜項執照，也已在12月中發給台積電。 台積電在原高雄煉油廠基地設廠。本報資料照片

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