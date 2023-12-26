聯發科蔡力行談未來展望 明年一定比今年好
晶片大廠聯發科（2454）執行長蔡力行今（26）日出席潘文淵獎頒獎典禮，會前受訪談到明年展望時表示，明年一定會比今年好。
聯發科近期營運表現轉佳，股價也往上衝，今日收盤價為1,000元整，睽違21個月後，重新回到千金股行列。
蔡力行先前提到，在過去5年，聯發科交出相當優異的成績單，除將營收推升至140億美元的規模外，獲利能力在逐漸攀升的產業地位下也持續擴張。該公司於近5年也總計回饋約130億美元的現金股利給股東，共享營運成果。
展望未來，蔡力行認為，無所不在的AI浪潮將加速並擴大科技數位轉型，聯發科擁有卓越的處理器開發能力，也有為運行生成式AI的大型語言模型而優化的AI處理單元（APU），及跨運算平台的產品組合，包括手機、平板、物聯網、車用等，加上在先進製程及先進封裝技術方面與業界夥伴緊密合作，使其低功耗技術在各平台展現不凡的運算能力。聯發科將以AI 賦能者（AI enabler）之姿，將邊緣、雲端、混合式AI帶到跨平台解決方案中。
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