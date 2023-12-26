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替代頻道不優…NCC拿離島開刀 警示系統業者

聯合報／ 記者彭慧明／台北報導

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天召開委員會，以替代頻道不夠好，調降澎湖、金門與連江縣三家離島有線電視系統台業者明年收視費率；此外，並以附期限要求六十三家系統台明年三月底前提出針對衛視中文台、衛視電影台退出市場後的替代頻道。這是ＮＣＣ近年罕見的砍費率，針對離島開刀，「警示」其他系統業者態度明顯。

迪士尼集團明年一月一日終止經營國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold及STAR World等五個頻道。但各系統台業者提出的替代頻道方案沒有「相同或更好」，甚至提出的組合與原本頻道品質差距很大，乘機省授權費、賺上架費，不減收視費。連江縣（馬祖）祥通有線播送系統還申請收視費從每月五五○元調升到明年每月六百元。

依照法規，各縣市有線電視每年收視費率由地方政府組成委員會審查，無法組成委員會則由ＮＣＣ依法代審。ＮＣＣ代審離島三家系統台費率，昨天委員會中，因業者提出的替代頻道不達標準，ＮＣＣ決議名城公司、澎湖公司及祥通公司分別調降每戶每月基本頻道收視費用上限五元及十元，名城調降五元後為五八五元、澎湖調降五元後為五五五元，祥通調降十元後為五四○元。

因將屆年底，系統台業者呼籲明年不能「空頻」，ＮＣＣ昨也針對六十三家系統台提出的頻道替代，祭出附期限的方案，期限為明年一月一日至三月卅一日，必要時得延長三個月。

有線電視 澎湖 電影

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