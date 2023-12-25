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三輝公司、醫乘智慧、光泰環能等4公司 獲准進駐中科

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
醫乘智慧將投資0.1億元進駐中科虎尾園區。中科管理局提供
醫乘智慧將投資0.1億元進駐中科虎尾園區。中科管理局提供

國家科學及技術委員會今(25)日召開科學園區審議會第13次會議，通過三輝公司、醫乘智慧、光泰環能及翔羊公司等4件中科投資案，投資金額3.45億元。累計今年度中科園區共計引進20家新投資案，投資總額22.73億元。

中科管理局表示，三輝公司將投資2億進駐中科二林園區，致力開發高品質、可廣泛應用於電子、機械、醫療等多元產業領域的精密射出成型產品，包含電子業精密射出成型產品、電動自行車零組件及吸盤扶手輔具等，提供客戶經濟實惠、具高附加價值及客製化彈性之產品與服務。

三輝公司在精密射出成型領域，具備完整的技術傳承及研發管理制度，並與學研單位共組研發團隊，透過長期穩定的技術合作，開創精密射出成型相關獨家尖端技術，建立各式射出成型產品之研發及量產能力。

未來也將持續投入技術革新、商品化製程及新型產品設計的創新研究及專利布局，提升公司技術能力與產品競爭力。

醫乘智慧將投資0.1億元進駐中科虎尾園區，研發膀胱癌尿液細胞輔助辨識軟體。醫乘智慧開發的軟體，主要透過人工智慧深度學習的電腦視覺技術，自動將尿液細胞中癌細胞進行影像辨識與依據癌細胞風險分類，用於膀胱癌輔助診斷。

目前，全球各國FDA尚未有通過認證的同功能自動辨識軟體，使其更富市場潛力及競爭力，有助於促進園區生物科技產業發展。

膀胱癌尿液細胞輔助辨識軟體，可協助臨床醫檢人員更精準篩出異常變異檢體，並有效提升閱片效率，進而提升醫療服務品質，市場需求看好。據Market Research Future預估，114年市場規模將突破13億美元，2023至2025年複合成長率10.2%，具有相當市場潛力。

光泰環能將投資1億元進駐中科二林園區，主要產品為生物炭及碳匯。此案計畫引進德國最先進PX熱裂解炭化系統，產製符合歐洲生物炭標準(EBC)的生物炭。

另規劃商業模式協助媒合企業做ESG專案，將生物炭應用儲存在農民的土壤或非土壤區域，透過國際標準及國際第三方驗證取得碳匯憑證，此碳信用額是碳移除類型，可作為企業在自願性碳交易市場的氣候貢獻宣示。

中科管理局說，因應我國2050淨零政策，國內企業亟需各項碳匯，此案計畫由循環經濟新商業模式出發，並串聯國內產官學與NGO組織，建立共享平台及籌組生態系聯盟，發展接軌國際的自然解決整合方案，對於國內生物炭市場推廣及碳匯經濟效益方面，均有正向發展。

翔羊公司擬投資0.35億元進駐中科中興園區，產品為AI輔助金屬加工生產管制系統及AI應用軟體及技術支援服務，技術核心為大數據分析(Big Data)、人工智慧(AI)、資訊安全管理系統(ISMS)及豐田生產管理系統(TPS)等，為推動智慧製造，翔羊公司為全國唯一同時取得資料經濟(DA)、管理顧問(MA)、資訊安全(IS)等三大類「技術服務機構服務能量登錄」證書的10人以下公司。

翔羊公司協助客戶建立流程導向的管理系統、相對應的無程式碼編輯工具及管制軟體，達成生產現場目視管理及各作業人員的自主管理。

另藉由大數據資料庫與AI演算法應用服務，自行開發的系統與應用程式，能協助國內製造產業快速進行智慧製造的轉型，以及品質管制能力的升級，從檢查成品轉變為隨時以AI控管過程，並達成過程中的資訊保護，有助國際市場汽車、航太、軍工等零件生產需求，並降低生產成本、提升產品國際競爭力。

翔羊公司擬投資0.35億元進駐中科中興園區。中科管理局提供
翔羊公司擬投資0.35億元進駐中科中興園區。中科管理局提供
三輝公司及光泰環能將分別投資2億元及1億元進駐中科二林園區。中科管理局提供
三輝公司及光泰環能將分別投資2億元及1億元進駐中科二林園區。中科管理局提供

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