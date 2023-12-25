搶攻車聯網資安商機 意法車用產品全力應戰
汽車智慧化（AI）儼然成為市場趨勢，當中的聯網功能更是車用市場的一大重點，不過如何確保車用網路安全及避免資安被竊取將會是未來市場發展的關鍵。IDM大廠意法半導體宣布推出，以Arm架構硬體安全微控制器（MCU）切入市場，搶攻這波車聯網資安商機。
意法半導體指出，連網汽車為車商和一級供應商導入新功能和服務創造了機會，例如，資訊娛樂、數位鑰匙系統、身份驗證、車聯網 （V2X）通訊。儘管這些新機會有望為終端使用者帶來諸多好處，但是網路安全專家持有不同的看法，並對車聯網的資料安全表示擔憂，而且提供了充分的依據和理由。
意法半導體表示，相較於透過軟體，在現有的各種安全強化策略中，硬體安全系統為防止資料篡改和惡意攻擊提供了更強大的保護，其中公司推出的硬體安全元件通過了EAL6+通用標準認證，具有業界最高等級的安全性能，為客戶提供身份驗證、資訊保密和資料完整性服務，防止車商和一級供應商的產品被複製、偽造或非法生產，防止惡意軟體植入。
意法半導體指出，防篡改微控制器專為汽車產業專而開發設計，主要在防止非法入侵任何設備，保存保密資訊和加密資料，保障憑證和認證安全，還能執行獨特的身份驗證安全服務。更具體地說，在信任根（RoT）平台中透過安全方式產生並保存金鑰，「依照需求」加解密資料資訊，而該晶片採用最新一代Arm處理器，具備效能保證。
意法半導體表示，開發者可以將意法推出的硬體安全元件作為一個強大的硬體安全開發平台，根據目標應用的需求，在平台上增加STSAFE-V車輛安全系統解決方案，這種彈性的開發過程成為數以千計之OEM的首選解決方案，截至目前為止意法推出的硬體安全元件系列產品出貨量已逾15億套。
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