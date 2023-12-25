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外資喊買大立光目標價上調至3,200元 股價飆28個月高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

多家外資相繼將大立光（3008）目標價喊上3,000元，歐系外資最新報告重申買進評等，且將目標價由2,700元上調至3,200 元，主要是看好大立光毛利率、營益率觸底回升，手機鏡頭升級週期將至等；大立光今（25）日開高走高，創下2021年8月以來新高，盤中漲幅逾半根停板，表現搶眼。

大立光11月營收67.9億元，創單月歷史新高，月增7.33%，年增30.54%，累計今年前11月營收440.73億元，較去年同期轉為正成長，年增0.95%；推升營收成長主要受惠蘋果及華為的需求；大立光表示，由於季節性因素，12月在客戶拉貨高峰期已過下，預期12月整體拉貨動能將較11月下滑。

多家外資近期陸續將大立光的目標價喊上3,000元，美系外資先喊出目標價大立光3,008元，引發外資圈升評趨勢；另有一家外資則是將目標價喊至3,100元，給予優於大盤評；歐系外資最新報告再刷新大立光的目標價至3,200元。

歐系外資表示，手機鏡頭升級週期即將到來，隨著利潤率上升趨勢恢復，重申對大立光買進評等，將目標價從2,700 元上調至3,200元；歐系外資認為，大立光第4季平均售價將季增，iPhone 15 Pro Max 潛望式鏡頭及華為回歸，手機鏡頭產業將進入期待已久的升級週期。

歐系外資表示，在平均售價提高、市場規模更好及手機鏡頭升級，大立光毛利率、營業利潤率在第3季觸底，預估第四4季的毛利率和營業利潤率將較上季上升，分別達 43.8%、32.8%。

大立光今日以2,690元開出，上漲40元，盤中一度拉升至2,815元，創2021年8月以來、28個月來新高，盤中漲幅逾5%；大立光今日在千金股中表現最為亮眼，價股居第三高，僅次於世芯-KY（3661）及信驊（5274）。

大立光 手機鏡頭

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