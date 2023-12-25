威鋒電子漲停收復月線 集團股宏達電、威盛同步上漲
台股今（25）日開低走高站上5日線，貨櫃股漲多拉回，航運股大跌，AI PC成為盤面上的強勢指標，搭上高速傳輸題材的威鋒電子（6756）開高走高，盤中衝上漲停250.5元，收復月線，成為威盛集團上漲領頭羊，宏達電（2498）跟進上漲逾3%，威盛（2388）、建達（6118）也是上漲攻勢。
USB4控制晶片領導廠商威鋒電子新產品VL832 USB4終端裝置控制晶片獲USB開發者論壇 (USB-IF)的USB4產品認證，支援USB 40Gbps運作，已列入USB-IF整合廠商名單，新產品已經量產且大量出貨中。
蘋果iPhone 15系列導入USB Type-C，進一步帶動USB-PD晶片商機，在周邊配件廠拉貨力道增強下，威鋒及通路商下半年庫存去化快速，且庫存水位降至健康水準，法人看好，威鋒明年起出貨可望逐季衝高。
威鋒電子早盤以235元開高後走高，盤中衝上漲停250.5元，股價強漲，帶動威盛集團股的表現，宏達電以51.9元開出，一度拉升至54.5元，盤中漲幅逾3%；威盛早盤以156.5元開高，一度表升至159元，盤中漲幅1.28%。
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