柏承今受邀線上法說會 法人看好明年營運有轉機

預估明年下半年將會有正式發表的AI PC商用機台出現，這就給了目前正在低檔復甦的PC相關產業很重要的前瞻指引，這表示PC/NB產業的產業趨勢正在往上方前進，但是相關股票的股價位置卻仍不高…

2023-12-25 05:13