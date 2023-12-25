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柏承今受邀線上法說會 法人看好明年營運有轉機

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
中小型PCB廠商明年營運普遍有望跟隨產業復甦。示意圖／本報資料照
中小型PCB廠商明年營運普遍有望跟隨產業復甦。示意圖／本報資料照

中小型PCB廠商明年營運普遍有望跟隨產業復甦。柏承（6141）今（25）日將受邀線上法說會，將說明2023年前三季營運成果暨未來展望，法人看好該公司明年營運將有轉機，營運有望較今年改善。

柏承財報顯示2023年前三季每股虧損2.08元，較去年同期虧損0.1元擴大，其中今年第3季虧損0.64元也較去年同期擴大。

柏承為小米概念股，近年主要配合陸系手機品牌供貨用板，收到市況不佳干擾。另外供應少量測試板。該公司台灣廠配合終端應用包含工業電腦、IC測試板及航太板，大陸廠區配合手機、網通與耳機等應用。

柏承日前也代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告112年第四次臨時股東會重要決議事項，通過關於向金融機構申請授信額度授權案。

手機 股東會

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