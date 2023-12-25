精英鍾依文領鑽石軍團衝！八腳營運拚獲利成長

精英集團孵化「鑽石群」，未來每兩年一家事業體將規劃IPO，董事長鍾依文透露，精英有「八隻腳」事業開發中，並透過投資長積極評估外部併購及策略聯盟機會，隨精英新經營團隊陣容強化，2024年目標也更新為「拚獲利」，配息力求極大化。

精英（2331）22日召開的法說會有別以往，鍾依文除率一級高階主管與會，陣容比2年前大，多位高階主管也各就各位，如投資長令狐弘仁負責未來外部結合與策略聯盟計畫，製造端有曾任欣興及臻鼎的製造副總黃揚操盤，官網公布團隊成員資歷背景赫赫，與精英今年單季毛利率衝上18.41%，創下歷史新高，甚至比電子五哥毛利率更佳有高度關連。

根據精英公開資料，目前資通訊事業群資深副總陣容堅強，延攬多位資深科技人才，包括曾任鴻海集團的鄭世平、服務工業富聯的張智威、服務志合電腦的翁育斌、服務和碩的黃秀珍、服務華東承啟的劉桓妍、服務廣達的曹榮成等，由於鍾依文曾任職鴻海超過20年，足見其子弟兵與業界人脈充沛，經營團隊已具規模。

法人預估精英今年營收200億元左右，關心新團隊2021年上任時曾喊出3年營收500億元目標，2024年是否以此努力？對此鍾依文表示，精英的目標還是獲利（EPS），其次，若董事會許可，配息方面也會以極大化來執行。

精英2022年成立精強科技專注IPC產業，今年又調整組織成立PCB精祥科技。鍾依文表示，精英未來成長路線不會只有一條，也不能只有一個產品，精強預計2025年IPO，精祥科技規劃2027年上市櫃，未來還會有不同的策略跟方向，「我們現在大概有八隻腳在開發，內部會有很多小金雞出來，也會跟外部合作，先陸續有一些小鑽石，再慢慢讓體積變大。」

精英表示，目前PCB廠商精祥還在做調整，但客戶比例方面，過去是85%產能賣給精英自用，只有15%外賣，現在已經調整為85%外售，僅15%產能自用，獲利能力比精強更佳，毛利率比精英還要高。

精英也首度公布精強財務數字，2022年營收25.2億元，稅後淨利8100萬元，EPS5.41元，今年前3季度營收13億元，稅後淨利6300萬元，EPS3.71元，目前除自助服務機賣進雙北醫院提供診間報到及藥檢服務，數位看板也賣到印度國際機場，預計2024年智慧充電樁將在台灣上市。

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