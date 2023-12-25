快訊

正逢上班時間！北市自強隧道口休旅車火燒車 至善路塞爆

赤西仁耶誕節宣告離婚 與黑木梅莎結束11年婚姻

【早晨財經速解讀】2023大牛市漲完了嗎？標普連八紅 上證連五黑 歐美股市脫鉤？

精英鍾依文領鑽石軍團衝！八腳營運拚獲利成長

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
精英科技董事長鍾依文率領資深科技人組成的經營團隊，成功讓營運毛利衝上18%歷史新高。王郁倫攝影
精英科技董事長鍾依文率領資深科技人組成的經營團隊，成功讓營運毛利衝上18%歷史新高。王郁倫攝影

精英集團孵化「鑽石群」，未來每兩年一家事業體將規劃IPO，董事長鍾依文透露，精英有「八隻腳」事業開發中，並透過投資長積極評估外部併購及策略聯盟機會，隨精英新經營團隊陣容強化，2024年目標也更新為「拚獲利」，配息力求極大化。

精英（2331）22日召開的法說會有別以往，鍾依文除率一級高階主管與會，陣容比2年前大，多位高階主管也各就各位，如投資長令狐弘仁負責未來外部結合與策略聯盟計畫，製造端有曾任欣興及臻鼎的製造副總黃揚操盤，官網公布團隊成員資歷背景赫赫，與精英今年單季毛利率衝上18.41%，創下歷史新高，甚至比電子五哥毛利率更佳有高度關連。

根據精英公開資料，目前資通訊事業群資深副總陣容堅強，延攬多位資深科技人才，包括曾任鴻海集團的鄭世平、服務工業富聯的張智威、服務志合電腦的翁育斌、服務和碩的黃秀珍、服務華東承啟的劉桓妍、服務廣達的曹榮成等，由於鍾依文曾任職鴻海超過20年，足見其子弟兵與業界人脈充沛，經營團隊已具規模。

法人預估精英今年營收200億元左右，關心新團隊2021年上任時曾喊出3年營收500億元目標，2024年是否以此努力？對此鍾依文表示，精英的目標還是獲利（EPS），其次，若董事會許可，配息方面也會以極大化來執行。

精英2022年成立精強科技專注IPC產業，今年又調整組織成立PCB精祥科技。鍾依文表示，精英未來成長路線不會只有一條，也不能只有一個產品，精強預計2025年IPO，精祥科技規劃2027年上市櫃，未來還會有不同的策略跟方向，「我們現在大概有八隻腳在開發，內部會有很多小金雞出來，也會跟外部合作，先陸續有一些小鑽石，再慢慢讓體積變大。」

精英表示，目前PCB廠商精祥還在做調整，但客戶比例方面，過去是85%產能賣給精英自用，只有15%外賣，現在已經調整為85%外售，僅15%產能自用，獲利能力比精強更佳，毛利率比精英還要高。

精英也首度公布精強財務數字，2022年營收25.2億元，稅後淨利8100萬元，EPS5.41元，今年前3季度營收13億元，稅後淨利6300萬元，EPS3.71元，目前除自助服務機賣進雙北醫院提供診間報到及藥檢服務，數位看板也賣到印度國際機場，預計2024年智慧充電樁將在台灣上市。

2024 鍾依文 營收

延伸閱讀

精英法說會／明後年獲利持續成長 擴大AI與電動車事業

「跳投大隊」戰績全NBA第一 塞爾蒂克還是存在隱憂

當精英大學殿堂 不再閃亮發光

歐盟對俄祭新制裁 禁鑽石進口、加強落實油價上限

相關新聞

聯電12奈米 技轉英特爾

聯電營運大突破。供應鏈透露，聯電將技轉12奈米製程技術予英特爾，雙方接洽多時後，近期簽訂合作意向書，主因聯電12奈米安謀...

筆電掀AI風 廣達啟動雙引擎

2024年全球第一個消費性電子展(CES)將於1/9起在美國拉斯維加斯舉行，相信AI將會是2024年的焦點。

AI伺服器+AI PC！2024年主流股行情啟動

預估明年下半年將會有正式發表的AI PC商用機台出現，這就給了目前正在低檔復甦的PC相關產業很重要的前瞻指引，這表示PC/NB產業的產業趨勢正在往上方前進，但是相關股票的股價位置卻仍不高…

紅鏈搶單 電池模組業叫苦

PC／NB市況回溫之際，身為關鍵零組件供應商的電池模組業者卻討不到便宜。受大陸電池模組廠持續殺價搶單衝擊，本土電池模組二...

樂觀看半導體2024年重新揚帆 慎防美國「1動作」掀產業巨浪

地緣政治及半導體產業雖吹起逆風，台灣仍能順利挺過紛擾的2023年；面對2024年，將是檢視台灣半導體產業在過去4年面對地緣政治，是否因應調整好步調，產業鏈更為強韌的一年。

回應獨董反對換股案 智冠深夜發布4大聲明

遊戲通路龍頭廠智冠（5478）今(25)日深夜發布聲明稿，強力回擊近期市場對於智冠、榮剛（5009）換股的謠言，以下為智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。