3年漲3倍！高雄標地又見全壘打 他諷市府「炒地高手」

高雄地政局於日前進行今年最後一次的抵費地標售，開標結果8標全部脫標，已經連續兩季高溢價且揮出全壘打，其中第7號標高雄大學區土地楠梓援中段1343坪「住四」土地，得標價每坪68.55萬元，地價由三年前至今大漲三倍。

房市趨勢專家李同榮表示，高雄市政府自從2021年宣布台積電設廠進駐楠梓中油煉油廠，一手大放利多，另一手標售周邊土地，地價屢創新高，政府不顧社宅用地缺乏，迎合建商口味，大舉標售周邊土地，令人質疑高雄市政府是不是炒作高手，恐成為帶頭炒地的不良示範。

李同榮指出，高雄市政府自從宣布中油煉油廠將引進台積電設廠後陸續幾乎每季分批標售周邊土地，楠梓地價漲幅數倍，房價近年漲勢更是高居高雄市行政區之冠。

早在2020年台積電未宣布落腳高雄之前，高雄市政府2019年第四季辦理開發區土地標售，共標出10標15筆土地，合計12億773萬餘元，高雄大學附近之住三用地，分別臨大學19街及德中路，各以每坪約29.5萬元及24.6萬元標脫。

2021年初高雄地政局辦理土地標售，共標出7標7筆土地，合計17億530萬餘元。其中高雄大學區段徵收區1筆大面積住三用地，面積約1861坪，位於大學23街，最後以8億88萬元標脫，每坪標脫價約43萬元，溢價率 53.11 ％，地價上漲50%。

2021第4季台積電宣布設廠於楠梓中油煉油廠，高雄市政府隨即推出開發區土地標售，計有40標封參與投標，共標出10標13筆土地，合計標售金額23億5786萬餘元，標脫率100％。

其中最受矚目之高雄大學區段徵收區，推出1筆住三用地，臨大學10街，面積約1583坪，近國中、小用地及後勁溪，有9標封搶進，以9億6389萬餘元標脫，每坪標脫價為60.9萬元，溢價率69.01％，為本季投標封數及溢價率最高者。

最近一次標售全數脫標，其中楠梓位於高雄大學生活圈的1343.47坪「住四」土地，得標價每坪68.55萬元，總價達9.21億元，溢價高達29.85％。

李同榮表示，高雄地價在三年內無形中已漲三倍之多，房價更是一日三市。2022至2023年市府逐季標售周邊土地，地價漲勢驚人，近兩季政府更沾沾自喜喊出高溢價全壘打脫標，看在無殼蝸牛與年輕人眼裡，更令人不禁噓唏！

李同榮進一步指出，高雄市政府標售土地手法六都居冠，近年積極推動未來之心「北城計劃」，包括台積電高雄廠一期將引進2奈米先進製程，楠梓產業園區將納入南科高雄第三園區，除了積極推動「北城計畫」，高市府更積極推動「左營高鐵科技之心」160億公辦都更案，將引領新新左營地區華麗轉身，成為北高雄最具發展潛力地區。

而不斷推出利多訊息的同時，市府幾乎逐季將大量的周邊市有土地趁勢標售，大幅拉高地價與房價，卻罔顧年輕人的社會住宅開發，一手才放利多，另一手立即標售周邊土地，造成建商搶購，地價隨即翻倍，這不叫炒作，什麼才叫炒作？

李同榮表示，平均地權明訂炒作房地有刑責，更於今年修法中明訂炒作房地最高罰款5千萬新，然而不准民間點燈，卻許官方放火，國產署規避法令標售大面積精華土地使用權，而各地方政府為了財庫拼命重劃市地，公有抵費地用來開發社宅根本寥寥無幾。

他說，地方政府放利多再標售土地，讓建商競標大幅溢價搶購，地價當然屢創新高，政府明顯有帶頭炒地之嫌，但卻罰不了款，也判不了刑，因此堆積民怨如山，政府責無旁貸。

李同榮建議國有及市有住宅用地，在社宅佔比未達5%之前，除非社宅規劃比例佔標售地30%，否則應先暫停標售，國產署也應暫停大面積住宅用地以任何地上權方式標售。

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