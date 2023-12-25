NOR Flash價漲量增 大摩按讚

編碼型快閃記憶體（NOR Flash）報價喊漲之際，外資摩根士丹利（大摩）最新報告同步按讚市況，強調2024年全球NOR Flash市場將扭轉過去兩年供過於求態勢，轉為供不應求，呈現「價漲量增」格局，報價看漲兩成，有利華邦、旺宏等台廠。

大摩最新出具的「大中華半導體產業」報告中指出，NOR Flash市場2022年、2023年都處於供過於求，供應過剩幅度約5%以內，主因需求弱於預期，今年第4季價格仍將小幅下滑，惟隨著個人電腦（PC）、智慧手機、伺服器需求持續揚升，產業趨勢逐漸轉佳，加上大陸供應商不太可能輕易擴增產能，讓NOR Flash市場重新迎向曙光。

大摩認為，消費性電子在2024年的整體復甦將，將對NOR Flash需求產生正面影響，因PC和智慧手機採用愈來愈多的NOR Flash，預估第2季開始進入旺季，看好需求將增長約5%，惟車用前景仍可能將面臨一些挑戰。

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