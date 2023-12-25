明年折疊機市場出貨 看增五成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球智慧手機市場進入成長高原期，各大品牌廠開始分兵耕耘折疊機市場，期望打造新的市場藍海，而折疊機市場在旗艦新品以及平價機種齊發帶動下，明年動能強勁，預估出量貨有望年增五成，來到3,430萬支。

研調機構集邦科技（TrendForce）先前發布報告指出，今年全球折疊機出貨量約1,830萬支，預估明年出貨量成長約38%，來到2,520萬支。法人機構則進一步上修出貨量預估，看好明年增長率將超過五成。

據悉，過往折疊機終端價格大多約落在3,000美元，由於生產成本下降，加上品牌競爭趨向白熱化，今年起已看到部分折疊機價格降到1,400美元至2,000美元，明年有機會看到1,000美元以下的機種，推升折疊機市場滲透率擴大，並成為法人機構調升出貨量預估的主因之一。

目前折疊機市場仍由三星稱霸，市占率高達近七成，華為以12%的市占率緊追在後，其餘為Oppo、榮耀、vivo等大陸品牌；其中，三星的市占率大多來自非中國大陸，而大陸市場則由陸系品牌主導。

除了南韓、大陸品牌廠之外，摩托羅拉（Motorola）、Google等美系品牌也都推出新款折疊機，蘋果更是加速開發進度，預估明、後年加入折疊機戰場，均有助於折疊機市場進一步擴大。

法人認為，雖然目前折疊機占整體智慧手機市場不到2%，但成長速度相當驚人，折疊機中的可折式面板與軸承為主要零組件，約占整體成本三至四成，估計折疊機市場崛起後，包括新日興、兆利、富世達等台系軸承相關供應鏈受惠最大。

智慧手機 三星

延伸閱讀

IDC：台灣智慧手機2023第3季出貨持續緩降 但ASP有望攀升

莽男不滿女友與他分手 搶回交往所贈手機吃官司

美商務部打壓 鎖定華為

折疊手機軸承訂單洗牌戰 一觸即發

相關新聞

聯電12奈米 技轉英特爾

聯電營運大突破。供應鏈透露，聯電將技轉12奈米製程技術予英特爾，雙方接洽多時後，近期簽訂合作意向書，主因聯電12奈米安謀...

NOR Flash價漲量增 大摩按讚

編碼型快閃記憶體（NOR Flash）報價喊漲之際，外資摩根士丹利（大摩）最新報告同步按讚市況，強調2024年全球NOR...

NOR Flash 掀記憶體新漲價潮

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、DRAM報價陸續止跌回升之後，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）受惠於庫存...

明年折疊機市場出貨 看增五成

全球智慧手機市場進入成長高原期，各大品牌廠開始分兵耕耘折疊機市場，期望打造新的市場藍海，而折疊機市場在旗艦新品以及平價機...

蘋果開發折疊機 台鏈動了

非蘋品牌折疊機百花齊放之際，傳出蘋果積極串聯台灣與南韓供應鏈能量，加速開發首款折疊iPhone。台廠方面，先鎖定折疊機最...

聯發科下單12奈米 2025年量產

聯電12奈米傳將授權英特爾之餘，相關製程接單同步報捷，傳出已獲聯發科下單，預計2025年量產。業界認為，在大陸半導體業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。