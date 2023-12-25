明年折疊機市場出貨 看增五成

全球智慧手機市場進入成長高原期，各大品牌廠開始分兵耕耘折疊機市場，期望打造新的市場藍海，而折疊機市場在旗艦新品以及平價機種齊發帶動下，明年動能強勁，預估出量貨有望年增五成，來到3,430萬支。

研調機構集邦科技（TrendForce）先前發布報告指出，今年全球折疊機出貨量約1,830萬支，預估明年出貨量成長約38%，來到2,520萬支。法人機構則進一步上修出貨量預估，看好明年增長率將超過五成。

據悉，過往折疊機終端價格大多約落在3,000美元，由於生產成本下降，加上品牌競爭趨向白熱化，今年起已看到部分折疊機價格降到1,400美元至2,000美元，明年有機會看到1,000美元以下的機種，推升折疊機市場滲透率擴大，並成為法人機構調升出貨量預估的主因之一。

目前折疊機市場仍由三星稱霸，市占率高達近七成，華為以12%的市占率緊追在後，其餘為Oppo、榮耀、vivo等大陸品牌；其中，三星的市占率大多來自非中國大陸，而大陸市場則由陸系品牌主導。

除了南韓、大陸品牌廠之外，摩托羅拉（Motorola）、Google等美系品牌也都推出新款折疊機，蘋果更是加速開發進度，預估明、後年加入折疊機戰場，均有助於折疊機市場進一步擴大。

法人認為，雖然目前折疊機占整體智慧手機市場不到2%，但成長速度相當驚人，折疊機中的可折式面板與軸承為主要零組件，約占整體成本三至四成，估計折疊機市場崛起後，包括新日興、兆利、富世達等台系軸承相關供應鏈受惠最大。

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