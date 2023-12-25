NOR Flash 掀記憶體新漲價潮
儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、DRAM報價陸續止跌回升之後，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）受惠於庫存回補，尤其每台AI終端裝置搭載的NOR Flash容量以數倍爆發性增長，引領NOR Flash接棒啟動新一波記憶體漲價潮，預計下月起先漲5%，明年第2季再漲10%，華邦、旺宏等台廠受惠大。
這是NOR Flash市場低迷超過一年後，再次迎來曙光，反映智慧手機市場需求回溫、AI PC引動的換機潮，以及未來AI邊緣裝置需求帶來的拉貨潮成功點火市況。
業界分析，華邦、旺宏，以及大陸兆易創新等NOR Flash供應商去年底逐步啟動減產後，有效降低市場庫存量，前一段時間業界庫存水位平均約三至四周；近期終端需求回溫引動拉貨效應，OEM及系統廠庫存快速降至僅二周左右，回補庫存迫在眉睫，在需求增加、供給減少下，推升此波NOR Flash報價漲勢。
業界指出，由於OEM及系統廠預期將在明年第1季傳統淡季啟動拉貨並回補庫存，將讓明年NOR Flash市場出現淡季不淡趨勢，且在需求轉強帶動下，NOR Flash價格漲幅上看5％。隨著市場需求持續回溫，明年第2季報價漲勢延續，且漲幅有望擴大至10％。
據了解，AI浪潮來襲讓運算需求看增之際，NOR Flash用量也大幅成長，主因NOR Flash具備斷電時也能保存資料的特性，讓每台裝置量搭配NOR Flash用量從既有64Mb，倍數增長至256Mb，帶動NOR Flash市場明顯回溫。
另外，進入2024年，不論智慧手機、PC都有望開始掀起規格升級潮，除了因應AI之外，OLED滲透率持續提升，也是市場趨勢，也讓NOR Flash搭載容量看增；車用產品在運算複雜度更高下，對NOR Flash需求更有望成長二至三倍，對NOR Flash廠更是一大福音。
業界普遍看好，NOR Flash市況最快有機會在明年終結庫存調整，迎來新一波漲價循環，旺宏、華邦等業者將大啖商機。
💡 追新聞》》在 Google News 按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE限免貼圖12款來了！毛孩動圖超Q 聖誕節、2024新年跨年祝賀必用
📢 買二手蘋果iPhone要注意什麼？達人曝12點「必檢查項目」避免被誆
📢 【奇妙】Windows「發光四格窗戶」桌布不是特效？拍攝方法曝光 竟是實景！
📢 手機充飽電不到2小時電量直墜34%快壞了？內行人曝全因它：還有這APP別用了
📢 【周報】取消Apple Music仍多收9個月費用！4招揪蝦皮假台灣賣家
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言