NOR Flash 掀記憶體新漲價潮

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、DRAM報價陸續止跌回升之後，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）受惠於庫存回補，尤其每台AI終端裝置搭載的NOR Flash容量以數倍爆發性增長，引領NOR Flash接棒啟動新一波記憶體漲價潮，預計下月起先漲5%，明年第2季再漲10%，華邦、旺宏等台廠受惠大。

這是NOR Flash市場低迷超過一年後，再次迎來曙光，反映智慧手機市場需求回溫、AI PC引動的換機潮，以及未來AI邊緣裝置需求帶來的拉貨潮成功點火市況。

業界分析，華邦、旺宏，以及大陸兆易創新等NOR Flash供應商去年底逐步啟動減產後，有效降低市場庫存量，前一段時間業界庫存水位平均約三至四周；近期終端需求回溫引動拉貨效應，OEM及系統廠庫存快速降至僅二周左右，回補庫存迫在眉睫，在需求增加、供給減少下，推升此波NOR Flash報價漲勢。

業界指出，由於OEM及系統廠預期將在明年第1季傳統淡季啟動拉貨並回補庫存，將讓明年NOR Flash市場出現淡季不淡趨勢，且在需求轉強帶動下，NOR Flash價格漲幅上看5％。隨著市場需求持續回溫，明年第2季報價漲勢延續，且漲幅有望擴大至10％。

據了解，AI浪潮來襲讓運算需求看增之際，NOR Flash用量也大幅成長，主因NOR Flash具備斷電時也能保存資料的特性，讓每台裝置量搭配NOR Flash用量從既有64Mb，倍數增長至256Mb，帶動NOR Flash市場明顯回溫。

另外，進入2024年，不論智慧手機、PC都有望開始掀起規格升級潮，除了因應AI之外，OLED滲透率持續提升，也是市場趨勢，也讓NOR Flash搭載容量看增；車用產品在運算複雜度更高下，對NOR Flash需求更有望成長二至三倍，對NOR Flash廠更是一大福音。

業界普遍看好，NOR Flash市況最快有機會在明年終結庫存調整，迎來新一波漲價循環，旺宏、華邦等業者將大啖商機。

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