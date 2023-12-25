台電池模組廠強攻非IT領域 拚逆轉勝

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

面對紅色供應鏈在IT市場降價搶市，台灣電池模組廠積極擴大非IT領域應用範疇，期盼帶來「逆轉勝」的效果。本土電池模組一哥新普為此催生子公司AES-KY；順達、加百裕、西勝等業者均看好2024年非IT業務持續增長。

國內電池模組業者非IT業務主要鎖定伺服器、儲能系統、輕型電動載具等應用，相關產品的毛利率優於IT應用。惟非IT業務領域複雜，加上開發及認證周期時間相對3C產品長，因此，目前台灣電池模組業者營收占比仍以IT應用為最大宗，普遍都達七成以上。

順達預期，2024年非IT業務營收比重將超過一成。其中，伺服器BBU（電池備源電力模組）、ESS（儲能系統）將穩定成長。

加百裕很早就擴大非IT業務，截至今年第3季IT業務已降至七成以下，領先同業。加百裕非IT業務包含網通產品、儲能產品、電動輔助自行車及電動載具。

新普方面，由於AES-KY營收比重近八成來自輕型電動載具，在電動自行車產業持續庫存去化下，今年前11月營收91.76億元，年減34.4%，惟伺服器BBU業務第4季回溫，加上明年有新產品上市，營運出現反彈跡象。

電池模組 2024 營收

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