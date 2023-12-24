聯發科AI晶片 蔡力行唱旺

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
聯發科執行長蔡力行。記者葉信菉／攝影
聯發科執行長蔡力行。記者葉信菉／攝影

手機品牌大廠vivo首發搭上聯發科AI晶片天璣9300，開賣首日就達前一代銷量的7.4倍，出師告捷，聯發科執行長蔡力行昨（23）日指出，銷售狀況確實超乎聯發科跟vivo預期，但天璣9300成功不會是一個段落，還有9400、9500和9600會一個接著一個，「而且一定是愈做愈好」，預告明年銷售動能將持續。

孫運璿學術基金會昨日舉行「孫運璿院長110歲誕辰紀念論壇暨112年傑出公務人員頒獎典禮」，蔡力行受邀以「電子產業之回顧與展望—AI開啟IC半導體產業的新黃金年代」為題演講。蔡力行會前接受媒體提問，針對天璣9300晶片銷售狀況回應。

蔡力行表示，銷售狀況超乎聯發科跟vivo預期，天璣9300性能跟所有硬體表現，都比9200好很多，跟對手高通S8 Gen3不相上下。

蔡力行指出，後續還有其他產品會推出，對聯發科來說，天機9300成功不會是一個段落，還有9400，9500和9600會一個接著一個推出，「而且一定是愈做愈好」。

vivo全新X100系列搭載聯發科AI旗艦晶片天璣9300，採用台積電4奈米製程，大陸日前首購飆出較前一代銷量7.4倍佳績，台灣12月15日開放預購也備受各界好評。

針對銷售動能是否能延續到明年，蔡力行表示，聯發科先前已預告今年手機旗艦款晶片會超過10億美元，明年當然會超過這個數字、交出成長成績，聯發科對此絕對有信心。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

蔡力行在演講時提到，未來十年半導體產業還是可以保持將近一成的年均複合成長率。業界也普遍預期，生成式AI將會為人類生活帶來巨大變化，也將成為半導體產業未來最大增長動能之一。

蔡力行指出，生成式AI影響力巨大，就像1990年代網路浪潮一樣，生成式AI需要巨大無比的算力、記憶體，這些都與半導體產業相關。

蔡力行表示，現在愈來愈多公司都會將生成式AI應用在工程、財務方面，在邊緣裝置中，生成式AI絕對是重要應用，而且是相輔相成。

他透露，愈來愈多企業開始使用生成式AI提升生產力，現在大型企業統統都在做，沒人敢不做，聯發科亦然，就連聯發科董事長蔡明介都要求公司內部每個單位都用生成式AI，藉此提升生產力。

聯發科 AI 蔡力行

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