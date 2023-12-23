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聯發科蔡力行：天璣9300銷售超預期 後續產品會更好

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行。記者吳凱中／攝影
聯發科執行長蔡力行。記者吳凱中／攝影

手機品牌大廠vivo首發搭上聯發科（2454）AI晶片天璣9300，在中國大陸市場狂銷7.4倍，出師告捷，對此，聯發科執行長蔡力行今（23）日指出，銷售狀況確實超乎我們跟vivo預期，但天機9300成功不會是一個段落，我們還有9400，9500和9600會一個接著一個，「而且一定是愈做愈好！」

孫運璿學術基金會今日舉行「孫運璿院長110歲誕辰紀念論壇暨112年傑出公務人員頒獎典禮」，包含蔡力行、台達電子（2308）創辦人鄭崇華及聯華神通集團董事長苗豐強等重量級產業領袖皆參與論壇，蔡力行會前接受媒體提問，針對天璣9300銷售狀況回應。

對此，蔡力行表示，當然這銷售狀況超乎我們跟vivo預期，但是我們也知道天璣9300性能跟所有硬體表現，都比9200好很多，跟我們對手高通S8 Gen3不相上下。

蔡力行指出，我們後續還有其他產品會推出，對聯發科來說，天機9300成功不會是一個段落，我們還有9400，9500和9600會一個接著一個推出，「而且一定是愈做愈好！」

針對銷售動能是否能延續到明年，蔡力行表示，聯發科先前已預告今年手機旗艦款晶片會超過10億美元，明年當然會超過這個數字、交出成長成績，聯發科對此絕對有信心。

蔡力行 聯發科

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