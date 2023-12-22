能創取得ISO26262驗證 邁入車用電子安全系統供應

鴻海（2317）旗下能創半導體今（22）日宣布，正式取得SGS-TÜV SAAR所頒發的ISO 26262車輛功能安全 (Automotive Functional Safety) ASIL D設計流程驗證，展現能創的IC設計流程，已符合全球車用電子先進安全系統供應鏈的要求。

能創半導體專注於類比/電源IC、功率元件與模組的設計與開發，主要供應車用、資通訊、智慧城市、工控等客戶應用。

能創執行長林志杰表示，此次通過的ISO 26262最高安全標準ASIL D流程驗證，展現能創可滿足車用模組客戶、次系統客戶、整車廠等安全設計要求。接續將偕同大股東鴻海科技集團與策略客戶，依據需要的IC功能安全目標 (Safety Goal)，進行符合ISO 26262嚴謹規範的IC功能安全設計流程。除確保產品設計符合安全目標，並提供系統客戶所需要的客戶功能安全分析報告、功能安全手冊及必要之安全設計文件，以打造最完整且可靠的車用IC方案。

SGS集團台灣副總裁郭耀文表示，ISO 26262標準規範內容包括：公司功能安全管理、概念設計、系統面、軟硬體面設計與驗證測試、製造、運行、維護及除役的整個生命週期，每一部份皆須符合功能安全要求的條件，以達到現代化車用電子市場的嚴格需求。能創發揮半導體相關產品設計實力及產品功能安全開發和管理能力，以符合功能安全最高等級ASIL D的產品開發流程體系，未來將在車用領域為客戶帶來安全且可靠的產品與解決方案。

打造安全、可靠且完整的車用IC方案，是能創願景與長期目標。藉由能創堅實的技術研發、聚焦長期策略的執行力，以及鴻海科技集團強大的資源支持，能創將致力供應全球車用客戶需求的車用IC，迎接電動車時代的來臨。

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