東捷資訊聚焦 ESG 服務、金融資安解決方案 開拓營運商機

東捷資訊（6697）近日針對數家金控集團舉辦「資料庫加密解決方案導入說明會」，分享成功協助金融機構導入金融資安解決方案實績，助金融機構強化雲端數據防護，滿足各種全球性及區域性的合規要求，並以實際成功導入案例，分享金融資料加密保護、金鑰管理，以及SAP銀企直連（Multi-Bank Connectivity, MBC）等解決方案，展示在金融資安上雲及加密技術等系統整合方面的競爭力。

東捷資訊指出，2023年累計前三季財報稅後淨利0.58億元、EPS 2.12元均優於去年同期，創歷史同期次高，主要成長原因為產品組合調整，以及數位轉型建置案於第三季認列貢獻所致。

展望未來，東捷資訊表示，除在ERP搬遷上雲建置案持續穩健發展，並聚焦ESG服務、金融資安解決方案開拓營運商機，以智慧化服務持續助企業邁向數位、永續雙軸轉型。

看準金融資安上雲與加密剛性需求，東捷資訊自今年代理Thales的「金融支付安全解決方案」，藉由端對端資料加密/代碼化（去識別化）保護、金鑰管理、多因素身份驗證及交易防偽冒智能防護等方案，滿足金融機構上雲加密強化身分驗證和數據安全，尤其符合金融主管機關對於金融機構往來交易作業的規範要求，迄今已吸引了國內多家知名金控和海外機構分行採用，開始貢獻營收與獲利。

東捷資訊表示，隨著金融機構對上雲資訊保護的需求日益增強，實現代碼化處理與資料檔案加密成為必要。為此，他們必須仰賴如全球數位安全領導品牌Thales這樣符合國際規範且能提供加密金鑰管理的金融支付安全系統，保護機敏資料以及加速合規流程，以強化雲端資安系統韌性。

東捷資訊強調，作為市場上少數擁有Thales系統代理資格與零信任無密碼身分鑑別解決方案、較同業具有規模，以及服務多家上市櫃與金融客戶經驗等競爭優勢，不僅能提供可靠的零信任資安規劃方案，並可提供彈性雲地與系統整合應用，成為公司切入資安領域的重要動能。

此外，政府零信任戰略正式啟動，推行強化無密碼登入的態勢，也在持續發酵，東捷資訊推出的「FIDO零信任無密碼身分驗證整合服務」目前已有斬獲，預計明年上半年也將有數家金融機構與企業客戶預計開始陸續採用，看準金融機構未來資安部署逐步擴展到其他相關金控單位，以及企業客戶對於零信任資安的需求，看好未來營運獲利表現。

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