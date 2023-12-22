聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電來雲林看過 張麗善：希望不要有太多政治角力
台積電下一座先進封裝廠仍在選址，雲林縣積極爭取，也成為藍綠角力焦點，雲林縣長張麗善表示，縣府已組成團隊規畫，台積電也實際到雲林勘查，她非常有信心，希望不要有太多政治角力影響。
張麗善今表示，雲林縣用實際的行動展現取台積電的決心，縣府已組成團隊，針對台積電未來的用水用電還有土地，以及各方面的生活機能，都有完整的規畫跟準備，台積電也親自到雲林來看過計畫提供的1200公頃台糖土地。
「到目前為止我們非常有信心，希望台積電能夠落腳雲林」，張麗善說，這塊土地可以建構台積電未來二三十年的規畫，包括產業鏈進駐及相關的維護跟管理，雲林縣政府提供的是一個下世代高科技產業垂直整合的產業鏈計畫。
張麗善強調，雲林縣政府秉持著商業的道義，爭取台積電過程沒有對外大力的宣傳，她也帶隊拜訪行政院副院長鄭文燦，希望以產業本身意願為原則，不要有太多的政治角力，影響雲林縣未來產業進駐與發展的可能性。
📌 數位夯什麼？快來看看
💡 追新聞》》在 Google News 按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE限免貼圖12款來了！毛孩動圖超Q 聖誕節、2024新年跨年祝賀必用
📢 買二手蘋果iPhone要注意什麼？達人曝12點「必檢查項目」避免被誆
📢 【奇妙】Windows「發光四格窗戶」桌布不是特效？拍攝方法曝光 竟是實景！
📢 手機充飽電不到2小時電量直墜34%快壞了？內行人曝全因它：還有這APP別用了
📢 【周報】取消Apple Music仍多收9個月費用！4招揪蝦皮假台灣賣家
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言