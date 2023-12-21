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詮欣法說會／明年業績成長兩成 德國三大車廠助攻

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
詮欣董事長吳連溪。記者蕭君暉／攝影
詮欣董事長吳連溪。記者蕭君暉／攝影

連接器詮欣（6205）今（21）日舉行法說會，董事長吳連溪表示，車用營收占比將由2023年的14至16%，提升到2024年的20至25%，帶動明年整體營收成長兩成，另外，透過私募引進Phi Capital後，加速打入德國三大車廠的一階（Tier 1）供應鏈，2025年車用營收占比將超過三成，2026年挑戰五成。

詮欣2023年前三季營收比重，工業電腦占五成、通訊13-15%、電腦與消費電子10至15%，車用則為14-16%。該公司預期，2023年是營運谷底，2024年第2季後營收開始增長，其中，2024年通訊營收占比將達到15-20%；工業電腦2024年將成長10-15%，PC與消費電子占比維持10到15%。

吳連溪指出，該公司此次私募引進Phi Capital，它不僅與環旭電子合作收購泰科汽車無線業務，且該私募資金背後投資人包括廣達、聯發科、樺漢等科技大咖，未來有機會透過併購與結盟，擴大詮欣的連接器與線束出海口。

他說，詮欣與國內最大EMS廠合作的T-Box，2024年將小量出貨，五年預估量有900萬個，單個使用4到9顆連接器；另外，汽車用的Type C在2023年出貨100萬顆，2024年客戶訂單上修至380萬顆，等於營收多出2,000到3,000萬元，預期2029年光靠該產品一年營收就會上億元，累計到2030年出貨顆數將達6,500萬顆。與客戶合作的Long Gateway相關產品也準備量產，供應零件包括連接器與線束。

吳連溪表示，Phi Capital與環旭併購的泰科汽車無線部門，主要客戶包括賓士、BMW與福斯，泰科目前一年自製生產約2,200萬顆連接器，因在德國生產不具競爭力，也是這次泰科釋出的主因。

未來詮欣將藉由其合作夥伴，加速進入德國三大品牌車廠，加上原有天線、鏡頭、影音、Gateway、中央控制等五大類產品，將在未來一到兩年發酵，2024年車用營收占比將達20-25%，2025年超過三成，2026年有機會達五成。

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