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落實淨零目標 精測綠色採購獲績優獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可（前排左四）在永續供應鏈大會中與供應商共同推動綠色採購。圖／精測提供
精測總經理黃水可（前排左四）在永續供應鏈大會中與供應商共同推動綠色採購。圖／精測提供

精測（6510 ) 今年12月再獲桃園市政府頒發「111年績優民間企業及團體綠色採購單位」獎項，由桃園市張善政市長親自頒發獎座嘉勉其落實永續發展的貢獻。

桃園市政府積極推動淨零目標，依循聯合國永續發展目標 ( SDGs ) 並促進桃園市綠色消費。張市長於頒獎活動致詞中指出，綠色消費是SDGs永續發展目標12-「責任消費與生產」 重要的一環，希望藉由綠色消費之推動，鼓勵業者實踐負責任的生產與消費。透過本市各民間企業與團體的努力，民間綠色採購總金額由104年19.5億元翻倍成長至111年72.6億元，而綠色商店之綠色產品銷售額更是連續5年領先各縣市，創下全國第一的佳績，總綠色產品銷售金額達17.8億元，推動桃園的綠色商機。

精測全球營運研發總部座落於桃園市平鎮產業園區 ( 前身為平鎮工業區 )，積極響應淨零永續目標，推進綠色採購5年，今年2度獲頒績優獎座，與今年度同樣獲獎的民間企業包括有，台積電先進封測三廠、日月光中壢廠、台灣美光等半導體產業先進，共同為永續環保盡心力，支持桃園市府推動綠色採購。

精測表示，綠色採購永續計畫未來將持續進行，共同與政府主管機關、半導體產業先進們攜手提升環境品質、打造淨零城市、邁向國際永續發展目標。

綠色消費 精測

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