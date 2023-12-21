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祥碩擬斥資16.83億參與文曄現增案 取得約1.77萬張

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
祥碩今（21）日舉辦重大訊息記者會，代理發言人陳錫凱表示，經董事會決議通過，擬斥資16.83億元參與文曄現金增資案，取得約1.77萬張。圖為祥碩總經理林哲偉。記者李孟珊／攝影。
祥碩今（21）日舉辦重大訊息記者會，代理發言人陳錫凱表示，經董事會決議通過，擬斥資16.83億元參與文曄現金增資案，取得約1.77萬張。圖為祥碩總經理林哲偉。記者李孟珊／攝影。

高速介面控制晶片業者祥碩（5269）今（21）日舉辦重大訊息記者會，代理發言人陳錫凱表示，經董事會決議通過，擬斥資16.83億元參與文曄（3036）現金增資案，取得約1.77萬張。

陳錫凱指出，文曄為公司持股19.28%的轉投資，此次辦理現金增資案，主要是因應未來營運成長以及充實營運資金，同時改善財務結構，祥碩看好其過去數年的營運成果，也認同其所處產業前景成長性與策略佈局，配合公司長期投資規劃，因此決議通過參與其現金增資案。

增資 祥碩 文曄

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