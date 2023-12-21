遠傳friDay影音 付費會員增加近一成、免費增六成

遠傳（4904）表示，遠傳friDay影音連三年獲文策院民調本土OTT平台冠軍，20日公布2023年度收視排行榜，獨家人氣韓劇《模範計程車2》靠著紓壓復仇劇情，風光摘下全年度不分類、韓劇類排行榜雙料第一，在獨家日、韓劇引發收視熱潮下，帶動全站付費用戶數增加近一成、免費會員大增逾六成。

遠傳指出，遠傳friDay影音持續深耕本土內容，9月起獨家跟播熱門台綜《騎吧！哈林小隊》，榮登免費觀看排行前5名，更創下平台歷年最高的台綜收視紀錄！另年度最熱門電影冠軍則由口碑、票房雙豐收的奧斯卡得獎強片《媽的多重宇宙》奪下。

近年遠傳friDay影音導入多元獨家內容及現象級日、韓影劇，獲觀眾喜愛，挑片眼光創造優異的收視成績，去年遠傳friDay影音獨家播出宋仲基主演的《財閥家的小兒子》，在韓國登上韓劇年度收視第一，成為現象級話題，今年由李帝勳主演的復仇爽劇《模範計程車2》，遠傳friDay影音獨家台韓同步跟播，再次在韓國飆出超高收視登上「2023年電視劇排行」冠軍寶座，更高居遠傳friDay影音年度不分類、韓劇類雙料冠軍，打敗《金師傅3》、《歡迎來到王之國》等強勁對手，創下連兩年韓劇收視率冠軍都由平台獨家播出，難得台韓收視連動的好成績。

受惠熱門影劇內容帶動下，遠傳指出，遠傳friDay影音收視人口也持續穩定上升，又以韓劇類為成長的大贏家，收視人數成長逾兩成，更帶動用戶付費使用意願攀升，與去年同期相比，2023年付費用戶數增加近一成。

遠傳統計，遠傳friDay影音年度不分類收視排行榜前10名中，韓系內容就霸占八席，除《模範計程車2》，去年獨家韓劇《財閥家的小兒子》緊追在後，其餘入榜韓流包含韓綜迷最愛的《Running Man》、漫改男神車銀優主演獨家韓劇《犬系戀人》、持續熱播《模範計程車》、韓國金牌製作人製作的《Biong Biong地球娛樂室第2季》、發電機男神金東旭主演獨家韓劇《偶然遇見的你》、浪漫推理劇《無用的謊言》等。另日劇《派對咖孔明》、人氣日本動漫《鬼滅之刃 刀匠村篇》也擠入不分類排行榜前十名。

遠傳表示，獨家日、韓影劇深受付費用戶喜愛，也吸引許多免費會員進站觀看，帶動免費收視總人數成長逾六成，其中觀看日、韓劇上皆都增加三倍之多。

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