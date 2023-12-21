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鴻海旗下鴻佰科技 榮登全球首座AI伺服器燈塔工廠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻佰科技榮登全球首座AI伺服器燈塔工廠。鴻海／提供
鴻佰科技榮登全球首座AI伺服器燈塔工廠。鴻海／提供

世界經濟論壇（WEF）於歐洲時間12月14日公佈最新一批燈塔工廠名單，鴻海（2317）旗下的鴻佰科技（Ingrasys）桃園南青廠，以運用AI人工智慧）技術大幅提高生產效率而成功入選，成為全球首家AI伺服器燈塔工廠，也成為鴻海科技集團繼深圳、成都、鄭州、武漢後，拿下的第五座燈塔工廠。燈塔工廠的稱號係由世界經濟論壇（WEF）和麥肯錫諮詢公司，透過多項嚴謹指標評選，獲選者即代表了全球智慧製造和數位化的最高水準。

此次入選的鴻佰科技（Ingrasys）桃園南青廠主要產品包括AI伺服器、HPC加速器、雲端存儲等產品。WEF給出的評價是「人工智慧基礎模型帶來了對計算能力需求的爆炸式增長，以及對AI伺服器更高的效率、品質和反覆運算速度的要求。通過在訂單預測、倉庫和生產調度、產品設計以及品質和組裝測試等領域引入AI運算，南青廠實現了生產效率提升73%、產品不良率降低97%、交貨期縮短21%、以及單位元製造成本降低39%的成績。」

鴻佰科技總經理丁肇邦表示，「持續深耕 AI數位智慧製造系統，深入推動廠內各項自動化、數位化、智慧化與節能化的升級，是鴻佰能快速抓住AI產業爆發機遇的關鍵，而此次成功入選也代表第三方機構肯定公司拓展AI在智造領域的應用成果。」

為全面系統推動AI工廠數位化轉型，鴻佰科技在南青廠部署了超過30個先進技術案例。其中，在生產經營環節中的五個最核心場景，均導入最先進的AI技術；如一、透過AI技術的導入，輔助需求預測，讓南青廠在原有基礎上，大幅提升需求預測準確率，也大規模改善產品交付能力；二、通過部署支援AI、優化智慧倉管系統，不僅化解了複雜材料無法準備等難題，也大大縮短了物料準備和訂單分配的時間；三、基於AI控制與分析的品質管制，使得產品品質檢查及設備維護效率顯著提升，人工壓力大幅降低；四、引入AI驅動的自動化裝配和測試車間，大幅提升設備綜合效率及人均產能；五、搭配AI模型建構，加速改善產品參數設計，則讓複雜的AI伺服器設計變得高效且更加貼近客戶需求，成為鴻佰伺服器產品定制能力獲得市場廣泛認可的關鍵。

鴻佰科技榮登全球首座AI伺服器燈塔工廠。鴻海／提供
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AI 伺服器 鴻海 人工智慧

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