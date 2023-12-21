換股比例為1：2.2！智冠、榮剛換股合作 建立策略結盟

智冠科技股份有限公司（5478）與榮剛材料科技股份有限公司（5009）於今日（21）分別召開董事會，決議通過以股份交換方式深化雙方策略合作關係，智冠與榮剛將以增發新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每1股智冠普通股換發2.2股榮剛普通股，預計交易完成後，智冠將持有榮剛約10.44%普通股股權，榮剛將持有智冠約18.32%普通股股權，股份交換基準日暫定為2024年1月31日，並在今日下午4點於櫃買中心召開重大訊息說明記者會，正式對外說明此次結盟合作，跨界整合打造健康娛樂生態圈。

榮剛為台鋼集團核心公司，為特殊鋼材製造之公司，近年經營績效良好。台鋼集團採多角化投資之經營策略，劃分四大事業群 – 網通、鋼鐵、化學綠能與健康運動，積極布局各大領域。榮剛並作為台鋼集團拓展新事業之核心主體，配合集團策略發展，異業跨足休閒、運動、生活、娛樂、旅遊各方面事業。

智冠集團為台灣綜合網路服務領先企業，深耕遊戲自製研發、遊戲代理營運、點數經銷通路等領域，建構數位內容產業一站式整合服務，服務觸及千萬玩家，與國內外數千家遊戲商緊密合作，擁有豐富的遊戲資源、會員經營與營運經驗，並逐步延伸拓展旗下業務版圖，建立數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三個核心事業群，完整布局產業服務鏈。

此次智冠與榮剛的結盟，利基於雙方所營實體及虛擬事業的相容性與擴充性，包括遊戲娛樂、健康運動及網通資訊等重點產業，未來都能夠就相關技術應用、服務體驗、創新產品型態等連結互補結合，期許發揮「資源共享、會員加乘、品牌偕同、跨界創新、社會責任」五大合作綜效，讓雙方服務不僅相加，還要創造相乘的價值。智冠與榮剛換股後，將與台鋼集團聚焦網通與健康運動合作領域。

台鋼集團之網通事業群以提供企業及消費者端各式網路通訊裝置與解決方案，包含WI-FI設備、數位家庭設備、網路安全設備及光纖接取設備等智慧連網系列產品，致力於頻寬、傳輸效率之提升，能為高品質的遊戲娛樂內容提供更好的沉浸體驗，是打造健康娛樂完整生態圈的重要基礎。而除了國內，其自有產品銷售也已遍及亞太、歐美與印度等全球市場，印度D-Link甚至是當地第一品牌的網通上市公司，未來隨著印度、東南亞等地區網路娛樂需求的提升，如印度擁有龐大玩家人口紅利，已成為下一個具高速成長潛力的新興市場，其在地資源與合作據點，將能與智冠集團推展遊戲服務觸角相輔相成，引領相關應用加速推進。

台鋼集團之健康運動事業群方面，涵蓋運動賽事、健身、旅遊、餐飲、演藝文創、生醫保健、保險經紀等多種品牌、客戶群，可以借重智冠MyCard會員體系、藍新支付技術與金流平台、社群經營、賽事策畫、網路整合行銷及美術音樂多媒體設計等服務經驗與資源，落地結合榮剛及隸屬集團已布局和未來發展之文創娛樂平台，如線下實體通路與線上會員相互導流、導入MyCard點數應用擴大會員賦能、支付系統串聯等策略性合作。未來還能運用雙方在遊戲、運動和健康領域之專業知識，如開發聯動健身數據（跑步、走路、騎單車）的遊戲玩法，結合全球旅遊元素、虛擬導遊的遊戲體驗，或者加入擴增實境（AR）及人工智慧（AI）技術增強虛實互動，打造融合多元特性於一體的嶄新娛樂體驗。

智冠與台鋼集團之健康運動事業旗下公司近年來早已有業務合作經驗，且雙方團隊溝通互動良好，為了建立長遠深入的戰略關係，本次以雙方增發新股的架構互相持股投資結盟，以鞏固雙方合作並共同開拓新的市場領域。而智冠與榮剛過去多年經營成果豐碩，穩健的財務結構與營運績效都獲得投資人肯定，加上植基於台鋼集團的厚實資源助力，期能建構一多元化、跨產業之健康娛樂生態圈，提升雙方之品牌價值，一同打造更好的消費者體驗，藉以為雙方現有客戶、員工及股東帶來正面之效益。

智冠集團董事長王俊博強調，集團深耕網路應用服務多年，已涵蓋生活諸多面向，而面對快速變化的市場環境，為了確保我們的服務能夠持續以更快的速度和更深的層次發展，與擁有共同願景和宏觀多元實力的夥伴攜手合作，已成為推動行業進步、引領下一世代新產業趨勢的關鍵策略。綜觀這樣的大背景之下，榮剛所屬集團以其廣泛而深入的市場布局，以及雙方長期建立的深厚合作關係，無疑是最合適的選擇。通過與策略聯盟合作，我們將共同開拓新的市場領域，並為客戶帶來更加創新和多元化的服務體驗，聯手開創行業的新篇章。

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