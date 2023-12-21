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祥碩4點召開重訊記者會 說明參與文曄科技現增認股案

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
祥碩（5269）今(21)日下午4點召開重訊記者會，圖為總經理林哲偉。記者鄭超文／攝影
祥碩（5269）今(21)日下午4點召開重訊記者會，圖為總經理林哲偉。記者鄭超文／攝影

祥碩（5269）今(21)日下午4點召開重訊記者會，由代理發言人陳錫凱說明董事會決議參與文曄科技（3036）現增認股案。

祥碩 文曄

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