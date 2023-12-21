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加速AI生態發展 ST旗艦AI開發工具宣布免費

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

IDM 大廠意法半導體（ST；紐約證券交易所代碼：STM）持續推動導入人工智慧（AI）技術至消費者生活。ST 宣布，旗艦設計工具 NanoEdge AI Studio 打造的軟體庫現在不再收取部署費用，還可以免費無限量部署在任何STM32 微控制器（MCU）上。

ST 指出，由於 NanoEdge AI Studio 支援所有 Arm Cortex-M 的微控制器（MCU），客戶現在也可以依照特殊授權合約在其他品牌的 Arm Cortex-M 微控制器上建立和部署高效的機器學習庫，包括獨特的裝置上學習。

意法半導體微控制器和數位 IC 產品部總裁 Remi El Ouazzane 表示，我們的目標是確保開發者能夠輕鬆、快速地建立準確、高效的人工智慧演算法，以具成本效益的方式將演算法部署在資源受限的邊緣運算裝置上。

Remi El Ouazzane 說，讓任何 Arm Cortex-M 生態系統中的開發人員建立和部署軟體庫，而不再有部署數量的限制，他們與其使用者將可以免費使用，我們相信這將進一步激發應用創新。

控制器 Arm AI

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