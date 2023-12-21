台達3年1500萬育才 5人獲獎
為了強化優秀年輕學者的國際競爭力，台達今年起設立的「台達年輕學者科技講座」，三年總獎金高達一千五百萬元，昨舉辦首屆「台達年輕學者科技講座」頒獎典禮，吸引來自全台廿六所大學、超過百位優秀學者角逐，最終選出五位得獎者。
「台達年輕學者科技講座」是依據台達未來重點發展領域為考量，開放電力電子、電力系統、電動車、機器人、智慧製造等台灣大專院校五大領域的學界人才申請，並邀請台達技術專家及大學知名學者組成遴選委員會，除審慎了解每位申請人的學術表現，更考量前瞻趨勢及未來與台達合作的發展潛能。每人每年受獎金額為一百萬元，獎勵以三年為一期，共計五名。
首屆年輕學者科技講座得獎者依領域分別為台大教授陳景然、台科大教授連國龍、台大教授魏宏宇、成大教授藍兆杰、清大助理教授陳鴻文。
台達執行長鄭平表示，台達每年投入超過一億元在台灣重點大學進行聯合研發，並與全球近二百多間學校合作，多元培育人才，藉此共同推動電力電子技術發展，接軌產業相關應用與創新。今年首度設立「台達年輕學者科技講座」，為台灣優秀年輕學者提供實質獎勵與合作機會，形塑更充沛的產學合作。
台達指出，未來將持續於國內外大學設置實驗室、聯合研發中心，並在重點領域設立學術獎勵措施。
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