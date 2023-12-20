奇景於2024 CES展 將展出新一代AI晶片

在美掛牌的驅動IC大廠奇景於今（20）日宣布，將在明年初 2024 CES展中，發表運用該公司新一代WiseEyeTM AI 晶片WE2的影像及聲音感測融合的應用案例。

奇景指出，隨著AI需求日益成長，具有強大處理器或雲端連接的設備數量也激增。然而這些設備的高功率需求也帶來許多挑戰，例如成本上升、功耗提升、應用場景被限制，以及雲端運算中的隱私問題。該公司的 WiseEye AI 解決方案，採用本地推理 tinyML 視覺 AI，具備超低功耗、迷你輕巧的外型，內建工業級安全和加密引擎，適合資源受限、尤其是必須使用電池供電的應用，能無縫融入日常生活各項終端 AI用途。

奇景表示，目前該公司的 WiseEye AI 解決方案，正在各領域被迅速擴大採用。其第一代 WiseEye AI 處理器 WE1，支援戴爾高階筆電，及其他終端 AI 應用的量產。在明年初 CES 展中，奇景將展示新一代 WE2 AI 處理器，與前代產品相比，AI 推理速度提升32倍，峰值功耗節省40%。

在 CES展中，奇景也將同時展出運用 WE2 AI 處理器，展示手掌靜脈認證、臉部偵測、臉部辨識、臉部關鍵點偵測、頭部姿勢判斷、手部偵測、手部關鍵點偵測和物件偵測。

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