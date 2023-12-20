台積電劉德音明年退休 「好朋友」宏碁陳俊聖這樣看
台積電（2330）昨（19）日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，副董事長魏哲家明年將接任下屆董事長，對此，和碩董事長童子賢不願多談台積電人事，至於曾經在台積電共事、現任宏碁董事長的陳俊聖今（20）日表示，這是台積電的事情，不過大家都是好朋友。
陳俊聖、童子賢今日出席台北市電腦公會第17屆第2次會員代表大會，會前接受媒體訪問，回應台積電相關人事案。
對此，陳俊聖表示，這是台積電的事情。雖然之前在台積電有共事過，但那已經是10年前的事情，不過大家都是好朋友。
陳俊聖2005年進入台積電，2005年至2008年擔任企業發展副總經理，2008年至2013年擔任全球業務與行銷資深副總經理，隨後被宏碁創辦人施振榮找來宏碁「救火」。
此外，由於和碩與台積電先前皆採用雙執行長制度，今日童子賢也被問起劉德音退休話題。
對此，童子賢分析，和碩是因為產品分布很廣，而因為新人上手，我們之前的事業群編列為不同的部分，現在和碩雙執行長運作得蠻好的，原來的產品到新創產品互相分工。至於業界先進人事變動我們不太知道。
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