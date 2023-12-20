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科技發展不看技術？AI助企業轉型 學者：著重解決問題

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
人工智慧。（路透）
人工智慧。（路透）

「科技發展要看的不是技術，而要了解真正的問題所在！」廣達技術長張嘉淵20日於於產學高教年會論壇舉例說，如能讓缺乏資通訊背景的醫護人員直接將問診的資料做成AI模型，即可促進精準醫療的發展。勤益科大校長陳文淵則分享，目前大學正透過專業教師加AI教師「雙師共課」的方式，培養更多人才。

企業轉型要轉心態

張嘉淵表示，企業的轉型涉及很多面向，不僅是技術，更是心態的問題，因為大多數傳統企業都有技術的優勢，要轉型難免會碰上瓶頸，但如果沒有成功轉型，恐怕就會面臨遭淘汰的命運，所以筆電企業要思考的不是「筆記型電腦要怎麼做比較好」，而是「要去想像沒有筆電的世界」。

「企業不斷重新學習，才是在典範轉移中存活下來的關鍵，這其中就牽涉的新的教育，如此才能抓到新的機會，」張嘉淵指出，但有時候關鍵不是技術，而是找問題，像是物理學家霍金的椅子就包含了許多科技技術，如追蹤眼球、合成語音或智能輸入等技術，就是為了呼應問題與需求。

他強調，「昨日是科幻、今日是科學、明日變技術，明天過後就成了生活。」如未來健康照護需要更精準、更有預防性，就牽涉到數據分析、雲端計算與資訊傳輸等技術。張嘉淵分享，先前也已推出「do AI yourself」，讓非資通訊專業背景醫護人員，不需程式編碼，就可以將問診的醫療數據建置成AI模型。

雙師共課培養人才

「產業體質要躍升，關鍵在於人才培育，」陳文淵說，所以AI也應進入教育現場，但目前困境存在於「師資」、「教材設備」與「夥伴認知」。他強調，像是夥伴認知的部份，因為個人進步可以很快，但越大的團體進步越慢，需要整合與說服的工作。

他說，目前學校正推動「整合應用型的課程加上AI」，加上專業教師加上AI教師的「雙師共課」，一同開發課程、研發教材。陳文淵透露，目前也向教育部申請新系設立人工智慧應用工程系，培養專業的應用人才，並非研究人工智慧的演法法等原理，聚焦於AI於產業的應用。

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